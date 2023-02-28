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Dünya İran'ın güneybatısında 4,6 büyüklüğünde şiddetli deprem! Deprem yerin 10 kilometre altında
Dünya

İran'ın güneybatısında 4,6 büyüklüğünde şiddetli deprem! Deprem yerin 10 kilometre altında

İran'ın güneybatısındaki Fars eyaletinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 21:08:00 - 2023-02-28 21:10:37
İran'ın güneybatısında 4,6 büyüklüğünde şiddetli deprem! Deprem yerin 10 kilometre altında

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Fars eyaleti olan 4,6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 19.28’de kaydedildi.

Deprem yerin 10 kilometre altında gerçekleşti.

Sarsıntı sonrasında can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

Eyaletin Dorz köyünde de 21 ve 22 Şubat’ta 5,2 ve 5,5 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.

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