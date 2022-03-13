İran'ın Erbil saldırısı! "Türkiye'ye 'aklınızı başınıza devşirin' mesajı verdiler"

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İran, dün gece saatlerinde Irak'ın Erbil kentine 12 balistik füze ile saldırdı.

İran'ın saldırısını değerlendiren Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİR-DER) Genel Başkanı Mehmet Metiner, "İran, Erdoğan liderliğindeki Türkiye ile Erbil yönetiminin geliştirdiği ilişkilerden fena halde rahatsız." dedi.

'Tesadüfle açıklanamayacak bir durum'

Mehmet Metiner, İran'ın Erbil'e düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. "Erbil’in kendi yönetiminde olmasını isteyen İran devletinin gerektiğinde Haşdi Şabi’yi, gerektiğinde PKK’yı nasıl kullandığı sır değil." ifadelerini kullanan Metiner, "Başkan Erdoğan ile Irak Kürdistanı Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani’nin bölgedeki petrolün Erbil yönetimi üzerinden taşınması konusunda vardıkları mutabakata ilkin Bağdat yönetiminin üst mahkeme marifetiyle böyle bir şeyin olamayacağına dair kararlar aldırtarak tepki koyması ve akabinde İran Devrim Muhafızları’nın Erbil kentine 12 adet balistik füze atmaları tesadüfle açıklanamayacak bir durumdur." şeklinde konuştu.

'Saldırı için gösterdikleri gerekçeler asılsız'

İran'ın saldırıya ilişkin ortaya attığı iddiaların gerçek dışı olduğunu belirten Metiner, "İran’ın saldırganlığını Erbil’de İsrail’e ait istihbarat üsleri olduğu gerekçesine dayandırması ibretlik bir olaydır. Bu iddianın aslı astarı yoktur. İran’ın Erbil yönetimine verdiği mesaj gayet açıktır: 'Erdoğan liderliğindeki Türkiye ile derinleştirerek sürdürdüğünüz ilişkilerden rahatsızız. Aklınızı başınıza devşirin.' " ifadelerini kullandı.

İran'ın saldırı gerekçesinin "namertçe" olduğunu vurgulayan Metiner, "İran’ın sadece Erbil yönetimine değil Türkiye’ye karşı da sergilediği bu hasmane tutumun 'İsrail istihbarat üsleri' gibi asılsız iddialarla kamufle edilmeye çalışılması, namertçe bir davranışın ifadesidir. İran’ın dostluk iddiaları bu olayla birlikte derin bir yara almıştır. İran füzelerinin doğrudan vurduğu evin sahibinin bölge petrolünün taşınma işlerini yapan en büyük firmanın sahibi bir Kürt olması, İran’ın gerçek niyetini zahir etmiştir." dedi.

'Bu düşmanca siyaset ateşle oynamaktan farksız'

İran'ın hasmane saldırısını kınadıklarını söyleyen Metiner, şöyle devam etti:

Bilinsin isteriz ki İran’ın bu düşmanca siyaseti ateşle oynamaktan farksızdır ve o ateş şayet İran aklını başına devşirmezse günün birinde dönüp İran’ı yakacaktır. Hülagu mantığıyla yıkıcı davranmak, İran’ın hayrına olmayacaktır. Ne Erbil yönetimi ne de Türkiye çağdaş Hülagulara boyun eğmez. Erbil’in ve Ankara’nın dostluğu İran’a kazandırır. Erbil’i ve Ankara’yı düşman olarak gören bir siyaset en başta İran’a kaybettirir. O yüzden İran yönetimini girdiği bu yanlış ve tehlikeli yoldan dönmeye çağırıyoruz.