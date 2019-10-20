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İran'ın en büyük petrol rafinerisinde yangın çıktı

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Irak sınırındaki Abadan kentinde bulunan petrol rafinerisinde yangın çıktı.

20 Ekim 2019 Pazar 12:28
İran'ın en büyük petrol rafinerisinde yangın çıktı

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Irak sınırındaki Abadan kentinde bulunan petrol rafinerisinde yangın çıktı.

İran devlet medyasında yer alan haberlerde, ülkenin en büyük rafinerisi olarak bilinen Irak sınırındaki Abadan rafinerisinde bu sabah 55'inci bölümde kaçak nedeniyle yangın çıktığı belirtildi.

Abadan Petrol Rafinerisi Halkla İlişkiler Sorumlusu Seyid Ali Nurbahşi, rafinerinin 55'inci bölümündeki kaçak nedeniyle çıkan yangının kısa sürede kontrol altına alındığını ve can kaybı ya da hasarın meydana gelmediğini söyledi.

Basra Körfezi, bölgedeki enerji tesisleri ve petrol tankerlerine son zamanlarda artan saldırılar nedeniyle İran'ın en önemli petrol rafinerisinde çıkan yangın, saldırı ihtimalini akla getirmişti.

Aramco tesisleri ve İran tankerine düzenlenen saldırılar

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesiste, 14 Eylül'de yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı. Yemen'deki Husiler, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı 10 SİHA kullanarak düzenlediklerini iddia etmişti.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırıların Yemen toprakları dışından İran silahlarıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın tesislerine yapılan saldırı nedeniyle ülkenin petrol üretiminde günlük 5,7 milyon varil kesinti olduğu belirtilmişti.

Saldırının ardında İran'ın olduğunu öne süren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giderken yaptığı açıklamada, bir kez daha petrol tesislerinin vurulmasından İran'ı sorumlu tutmuş ve saldırıyı ilk kez "savaş nedeni" olarak değerlendirmişti.

Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında seyir halindeki İran bayraklı Sabiti adlı petrol tankerinde 11 Ekim'de meydana gelen 2 ayrı patlamanın saldırı sonucu gerçekleştiği açıklanmıştı. İran hükümeti, saldırının Suudi Arabistan tarafından yapıldığını reddederken Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de konuyla ilgili dün yaptığı açıklamada, "Terörist bir saldırı değil, bir devlet tarafından yapıldığı kesin. Bunu yapan devlet sonuçlarına da katlanmaya hazır olmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

 

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 12:28
  1. İran
  2. rafineri
  3. yangın
  4. Petrol
  5. Anadolu Ajansı

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