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İran’ın BM Daimi Temsilcisi Ravanchi: “Sizi tehdit eden biriyle diyalog başlatamazsınız”

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Majid Takht Ravanchi, ABD’nin diyalog çağrısına ilişkin, “Sizi tehdit eden, sizi korkutacak biriyle diyalog başlatamazsınız” dedi.

25 Haziran 2019 Salı 12:07
İran’ın BM Daimi Temsilcisi Ravanchi: “Sizi tehdit eden biriyle diyalog başlatamazsınız”

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Majid Takht Ravanchi, ABD’nin diyalog çağrısına ilişkin, “Sizi tehdit eden, sizi korkutacak biriyle diyalog başlatamazsınız” dedi.


İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Majid Takht Ravanchi, BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) ABD’nin talebi üzerine yapılan İran konusundaki kapalı oturum sırasında gazetecilere açıklama yaptı. Ravanchi, ABD ile diyalogun şu anda mümkün olmadığını belirterek, “Sizi tehdit eden, sizi korkutacak biriyle diyalog başlatamazsınız” dedi. Trump yönetimi tarafından İran’a karşı başlatılan yeni yaptırımları kınayan Ravanchi, “Bugün ABD’nin İran’a daha fazla yaptırım uygulama kararı, ABD’nin uluslararası hukuka ve uluslararası toplumun ezici çoğunluğunun görüşlerine saygı duymadığının bir başka göstergesidir” ifadelerini kullandı.


ABD’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Cohen de BMGK oturumu sırasında basın toplantısı düzenledi. Uluslararası toplumu İran’ın yasa dışı eylemlerini önlemeye çağıran Cohen, “Bir ülke, yalnızca uçuş bilgi bölgesinde olduğu için bir uçağı vurabilirse, Güvenlik Konseyi ve tüm ülkeler küresel hava yolculuğunun geleceğini hayal etmelidir. Bunun sonucu olarak dünyanın dört bir yanından gelen hava taşıyıcılarının, İran’ın uçuş bilgi bölgesine girmekten kaçındığını gördük. İran bu saldırıların kabul edilemez olduğunu anlamalı. Dünyanın bizim söylediklerimize katılma zamanı geldi” dedi.



“İran, diplomasi ile tanışmalı”


Cohen, “Drone’nun uçuş güzergahının ve konumunun koordinatları, uçağı İran hava sahasına girmediğini netleştiriyor. İran’ın bunun aksini iddia etmesi yanlıştır ve bu ABD uçağının İran’ın uçuş bilgi bölgesinde olduğu iddiasına dayanmaktadır. Ancak, bir ülkenin uçuş bilgi bölgesi hava sahasıyla aynı değildir. Uçuş bilgi bölgesi daha da geniştir” diye konuştu. İran’ın görüşme için yeniden masaya oturması gerektiğini söyleyen Cohen, “İran, iki hafta önce söylediğim gibi, diplomasi ile tanışmalı” dedi.


BMGK’nın Haziran Ayı Dönem Başkanı Kuveyt’in BM Daimi Temsilcisi Mansour el Otaibi oturumun sonunda, ortak bildiriyi okudu. Ortak bildiride, petrol tankerlerine yapılan saldırıları kınayan BMGK, İran’a yönelik bir kınama yapmadı.


Almanya’nın BM Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen, gerginliğin azaltılması çağrısında bulunan Almanya-İngiltere ve Fransa’nın ortak açıklamasını okudu. Heusgen, “Bu gelişmeler yanlış hesaplama ve çatışma riskini doğuruyor. Uluslararası kanunları tam saygı çerçevesinde, gerginliği azaltma ve diyalog çağrısı yapıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 12:07
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