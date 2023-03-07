İran'ın başı fena halde dertte! Bu defaki çok ama çok kötü

Doğruhaber yazarı Faruk Kuzu, yaklaşık üç aydır çeşitli şehirlerde ardı sıra baş gösteren zehirlenme vakalarında binlerce kız öğrencinin hastanelere kaldırıldığı İran'ın yeni bir krizle boğuştuğuna dikkat çekti.

İranlı yöneticilerin, zehirlenme vakalarında ‘dış güçlerin’ birinci dereceden sorumlu olduklarını belirttiklerini ifade eden Kuzu, özetle şunları kaydetti:

"Ortadoğu’nun en önemli ülkelerinden ve bölgeyi domine etme potansiyeline sahip olan İran’da yaklaşık 4 ayı bulan Mahsa Emini gösterilerinde yaklaşık 500 kişi hayatını kaybetmiş ve ülke genelinde büyük maddi hasar ile ekonomiye ciddi zarar verilmişti.

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İran yönetimi daha bu hasarları telafi etmeden şimdi de ülkenin bazı şehirlerinde baş gösteren ‘Kız öğrencilerin zehirlenme vakaları’ ile başı dertte.

Yaklaşık üç aydır çeşitli şehirlerde ardı sıra baş gösteren zehirlenme vakalarında binlerce kız öğrenci hastanelere kaldırıldı.

Kum, Loristan, Tahran, Erdebil, Kirmanşah, Simnan, Mazenderan, Çeharmahal ve Bahtiyari, Elburz, Kuzey Horasan, Fars, Rezevi Horasan, İsfahan, İlam ve Huzistan eyaletlerinde yaklaşık 100 günde, 1000'i aşkın öğrencinin zehirlendiği belirtiliyor. Öğrencilerde, solunum sıkıntısı, mide bulantısı, baş ağrısı ve uzuvlarda uyuşma gibi belirtiler görülüyor.

Zehirlenmelerde n2 (Azot gazının) kullanıldığı ve bunun sistematik bir olay olduğu net bir şekilde görülüyor.

İran’ın dini lideri Hamaney, "Yetkililer olayın önemine binaen konunun üzerinde ciddiyetle dursunlar." dedi.

İran lideri, toplumda endişe ve korkuya neden olan bu suça göz yumulamayacağını belirterek "İstihbarat ve emniyet güçleri olayın baş amillerini tespit etmelidir. Olayın failleri, en şiddetli cezayla yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır. Bunlara acınmamalı ve cezaları ibretlik olmalıdır." Diyerek gerekli mercilere mesajını verdikten hemen sonra İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei, zehirlenme vakalarına ilişkin tespit edilecek faillerin "idamla" yargılanacağını belirtti.

C. Başkanı İbrahim Reisi ise bu olayın ahlaki boyutuna değinerek, çocukların ve velilerin kalplerine korku salmaya dönük yeni bir komplonun sahnelendiğini ve bunun bir cinayet ve insanlık dışı bir eylem mahiyetinde olduğunu kaydetti.

İran Sağlık Bakanı Bahram Eynollahi, "Anlaşılan o ki bazıları tüm okulların, özellikle de kız okullarının kapatılmasını istiyor” dedi.

İranlı yöneticiler zehirlenme vakalarında ‘dış güçlerin’ birinci dereceden sorumlu olduklarını belirtirken İran içinde yönetime karşı başkaldırıların yaşandığı Belucistan'da önde gelen kanaat önderlerinden olduğu iddia edilen Mevlevi Abdulhamid yaptığı açıklamada, İran'da kız öğrencilerin zehirlenmesinden "İran rejiminin sorumlu veya suç ortağı olabileceğini" öne sürdü. (...)"



