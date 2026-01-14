İran’ı bırak ABD’ye bak Los Angeles sokakları alev alev!

Kendi sokağını kontrol edemeyen Trump'ın zor anları

İran'daki olayları kışkırtmak için sosyal medyadan çağrılar yapan Donald TRUMP, bugün kendi başkentinde ve eyaletlerinde kontrolü tamamen kaybetmiş durumda. Minneapolis'te bir kadının polis kurşunuyla can vermesini "nefsi müdafaa" diyerek savunan TRUMP, halkın öfkesini dindirmek bir yana, yangına körükle gidiyor. Los Angeles'ta patlak veren olaylarda çok sayıda polis otosu küle dönerken, federal binaların önünde çatışmaların şiddeti her geçen saat artıyor.

ABD baharı mı başlıyor?

Yıllardır demokrasi vaadiyle başka ülkelerin iç işlerine karışan ABD, bugün kendi içerisinde "Bahar" havası değil, tam bir "Kış" kaosu yaşıyor.

ICE Terörü: Göçmen operasyonları adı altında sivil halka yönelik şiddet artıyor.

Göçmen operasyonları adı altında sivil halka yönelik şiddet artıyor. Halk Ayaklanması: Minnesota'dan Kaliforniya'ya kadar yayılan eylemlerde 30'dan fazla kişi gözaltına alındı.

Minnesota'dan Kaliforniya'ya kadar yayılan eylemlerde 30'dan fazla kişi gözaltına alındı. Bayraklar Yakılıyor: Santa Ana'daki protestolarda Amerikan bayrakları ateşe verilirken, federal ajanların göstericilere yakın mesafeden plastik mermi ve gaz bombalarıyla müdahale ettiği bildiriliyor.

Daha önce New York'ta da 11 polis aracının kundaklandığı hatırlanırsa, ABD sokaklarındaki bu "iç savaş" görüntülerinin kolay kolay dinmeyeceği anlaşılıyor. Kendi halkına namlu doğrultan bir yönetim, bakalım daha ne kadar "özgürlükler ülkesi" masalını anlatmaya devam edecek?