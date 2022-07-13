İran'dan Vatikan'a üst düzey ziyaret

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, meslekteaşı Paul Richard Gallager ve Vatikan Devlet Sekreteri Pietro Parolin ile bir araya geldi.

Parolin, Devlet Sekreteri sıfatıyla Vatikan'ın tüm siyasi ve diplomatik işlerinden sorumlu en üst düzey yetkili konumunda.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre taraflar bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili fikir alışverişnde bulundu. Ayrıca ikili ilişkileri geliştirme yollarını incelemenin yanı sıra İran Medreseler Birliği Başkanı Ayetullah Arafi'nin geçtiğimiz aylarda Vatikan'a yaptığı ziyaretin ardından oluşturulan dinler arası diyaloğun önemini vurguladı.

İran ve Vatikan'ın temsilcileri bu görüşmede bölgesel ve küresel barış ve istikrarın güçlendirilmesi yollarına değinmekle birlikte krizlerin siyasi yönden çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Görüşmede taraflar ayrıca bölgesel konuları masaya yatırarak başta Batı Asya olmak üzere dünyada kalıcı barış ve güvenliğinin kurulması gerektiğini kaydetti.

Öte yandan Vatikanlı yetkili Parolin de Tahran'a davet edildi.