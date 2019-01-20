0553 313 94 23

İran'dan uyarı üstüne uyarı: O ülkeye gitmeyin

İran hükümeti, domuz gribi salgını nedeniyle Gürcistan'a seyahat edecek vatandaşlarına uyarılarda bulundu.

20 Ocak 2019 Pazar 23:58
İran'dan uyarı üstüne uyarı: O ülkeye gitmeyin

İran Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Komitesi Üyesi Mesud Merdani, "Gürcistan'da salgın haline gelen H1N1 virüsü İran'a da sıçradı. Virüsün kaynağı Gürcistan'dır. Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça bu ülkeye gitmekten kaçınmalıdırlar" dedi.

İran, domuz gribi tehlikesi nedeniyle vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Gürcistan'a seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

"Bu ülkeye gitmekten kaçının"

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan, Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Komitesi Üyesi Mesud Merdani, "Gürcistan'da salgın haline gelen H1N1 virüsü İran'a da sıçradı. Virüsün kaynağı Gürcistan'dır. Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça bu ülkeye gitmekten kaçınmalıdırlar." dedi.

Merdani, Gürcistan'dan dönen ve yüksek ateş, burun akıntısı ve baş ağrısı gibi belirtiler görülen İranlılardan en yakın sağlık merkezlerine başvurmalarını istedi.

10 kişi öldü

Gürcistan'da geçen hafta yapılan açıklamada domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Gürcistan Turizm Başkanı Giorgi Chogovadze, daha önce yaptığı açıklamada 2018'in ilk 10 ayında ülkeye yaklaşık 7 milyon 500 bin turistin geldiğini ve bunlardan 262 bininin İranlı olduğunu söylemişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 23:58
  1. İran
  2. Gürcistan
  3. domuz gribi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
    1. Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü, 3..
    2. Kolombiya’da "Teröre Karşı Birlik"..
    3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan..
    4. "Zirveye Arap ortak çalışmasının..
    5. Haber alınamıyordu! Yaşlı çiftin..
    6. GÜNDEM ÖZETİ / 21 Ocak 2019
    7. İran'dan uyarı üstüne uyarı: O ülkeye..
    8. İsrail'den skandal karar: Kapatılıyor
    9. Bakan Dönmez'den millli gelir..
    10. Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
    11. Irak'ta DAEŞ saldırısı! 2 polis öldü
    12. Bisanthe 4. Oda Müziği Festivali
    13. İş hanında yangın çıktı, tatlıcı..
    14. Sergen Yalçın'dan Ozan Tufan..
    15. ABD Kongre üyesinden Esed açıklaması:..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile..
    17. Maçın ardından
    18. Bir vahşet haberi de Osmaniye'den..
    19. Yunanistan'da '2 Türk gözaltına..
    20. Mısır ve Sudan'ın "su anlaşmazlığı"..
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    Amerikan destroyeri İstanbul Boğazı'ndan geçti
    Amerikan destroyeri İstanbul Boğazı'ndan geçti
    FETÖ firarisi Sami Boydak yakalandı!
    FETÖ firarisi Sami Boydak yakalandı!
    Erdoğan: Ne çektiysek bunlardan çektik
    Erdoğan: Ne çektiysek bunlardan çektik
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!