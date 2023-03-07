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Dünya İran'dan Türkiye'ye deprem ziyareti
Dünya

İran'dan Türkiye'ye deprem ziyareti

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan depremler nedeniyle dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek için 8 Mart günü Türkiye’yi ziyaret edecek.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 18:55:00 - 2023-03-07 19:24:30
İran'dan Türkiye'ye deprem ziyareti

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek için 8 Mart günü Türkiye’yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla, 8 Mart 2023 tarihinde Türkiye’yi ziyaret edecek. Bakan Abdullahiyan’ın, Ankara’da Bakan Çavuşoğlu ile görüşmesi ve ayrıca Adıyaman iline ziyarette bulunması öngörülüyor.

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