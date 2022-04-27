İran'dan Türkiye yalanlaması! İddialar doğru değil, giderek azalıyor

İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, bir grup gazetesi ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Büyükelçilik binasında gerçekleşen iftar programı sonrası Farazmand, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Milli Gazete'de yer alan habere göre, Büyükelçi Farazmand yaptığı açıklamada, son dönemde sınırdan mülteci akını iddialarını yalanladı. Büyükelçi Farazmand, sınır hattında bazı küçük çaplı geçişlerin olduğunu ancak onların da büyük oranda engellendiğini ifade ederek, bir akın şeklinde hiçbir zaman geçiş olmadığını söyledi. Özellikle Afganistan’da yaşanan yönetim değişikliği sonrası Afgan göçmen sayının giderek azaldığını da söyleyen Büyükelçi Farazmand, sınır hattında her iki ülkenin yetkililerinin her hafta toplantılar yaptığını söyledi. Elçi, iki ülke sınırının yüzyıllardır en güvenilir sınır hattı olduğunu da sözlerine ekledi.



"Türkiye hep yanımızda oldu"

ABD’nin uzun yıllardır İran’a yaptığı yaptırımlar konusuna da değinen Farazmand, bu konuda Türkiye’nin kendilerini hep desteklediğini söyledi. Büyükelçi, Türkiye’nin yaptırımlar konusunda İran’ın yanında durduğunu bunu hem söylem hem de eylem olarak ortaya koyduğunu ifade etti.