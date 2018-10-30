0553 313 94 23
impression

İran'dan Türkiye çıkışı

İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani, Türkiye ile İran arasındaki ticari ilişkileri genişleteceklerini ve bunun için hiçbir sınırlama olmadığını söyledi.

30 Ekim 2018 Salı 06:28
İran'dan Türkiye çıkışı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 95'inci kuruluş yıl dönümü kutlaması için Tahran Büyükelçiliğinde verilen resepsiyona katılan Rahmani, Türkiye ile İran arasındaki ticari ilişkilerle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Rahmani, İran'ın her zaman komşu ülkeler ve özellikle Türkiye ile iyi  ilişkiler içinde olmayı arzuladığını belirterek, "Türkiye ile ticaret, maden, sanayi ve diğer tüm alanlarda ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Türkiye ileİran arasındaki ticari ilişkileri genişletmek için hiçbir sınırlama yok. Ticaret kapasitemiz şu an gerçekleşenden çok daha fazladır. " dedi.
 
Yaptırımlarla ilgili olarak daha zor günler geçirdiklerini ve bunları  da atlatacaklarını dile getiren Rahmani, bu süreçte komşulardan ve dost  ülkelerden alınacak desteklerin hiçbir zaman unutulmayacağını ifade etti.
 
Rahmani, bakan olarak göreve başladığı ilk günün Türkiye  Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümününe denk geldiğine dikkati çekerek, "Bu törende bulunmam Türkiye'nin özel yerinin bir göstergesidir." ifadelerini  kullandı.
 
Türkiye ile ticari ilişkileri genişleteceklerini ve iki ülke arasında  ticaret hacminin 30 milyar dolar seviyesine çıkarılması için özel bir program  olduğunu hatırlatan Rahmani, bunu gerçekleştirmek için de hiçbir sınırlamanın  olmadığını sözlerine ekledi.

 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 06:28
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O bölgemiz peş peşe depremlerle sarsıldı!
    1. O bölgemiz peş peşe depremlerle..
    2. Kanlı infaz! Aracında öldürüldü
    3. Uçak faciasıyla ilgili kahreden ayrıntı
    4. Trump’ın derdi belli oldu… ABD’den..
    5. Beyaz Saray'dan açıklama: Kararımızı..
    6. 'Trump'ın dikkati dağıldı, avantaj..
    7. Savaş çanları çalıyor! İran meydan okudu
    8. ABD'li binbaşı açıkladı: Türk askeri..
    9. İran'dan Türkiye çıkışı
    10. Türkiye'den kritik hamle! Bugün başlıyor
    11. Kaşıkçı'nın nişanlısından Trump'a çağrı
    12. İstanbul'da pompalı tüfekle rehine..
    13. İş dünyasından yoğun ilgi.....
    14. Büyük panik! Polis her yerde katili..
    15. Düğünde dehşet! Silahlar konuştu
    16. Beşiktaş Vodafone Park'ta Aziz..
    17. Aziz Yıldırım: Ben Fenerbahçe'nin kötü..
    18. Balıkesir'de ele geçirildi! Tam 2,5..
    19. Şok gerçek: 'Türk'ün Yeni Amentüsü'nü..
    20. Rizesporlu Vedat Muriqi: Beşiktaş'a..
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    30 Ekim 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Almanların İstanbul Yeni Havalimanı şaşkınlığı
    Almanların İstanbul Yeni Havalimanı şaşkınlığı