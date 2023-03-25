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Dünya İran'dan tepki: Derhal yanıt verilecek
Dünya

İran'dan tepki: Derhal yanıt verilecek

Yeniakit Publisher
2023-03-25 18:42:00 -
İran'dan tepki: Derhal yanıt verilecek

İran, ABD'nin hedef aldığı Suriye'deki üslere yönelik saldırılara derhal yanıt verileceğini bildirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sözcüsü Keyvan Hüsrevi, ABD ile Suriye'deki İran destekli güçler arasındaki çatışmalara dair açıklama yaptı.

ABD güçlerinin Suriye'deki varlığının hukuk dışı olduğunu söyleyen Hüsrevi, "ABD, Suriye'nin bir kısmındaki yasa dışı işgalinin sonuçlarından kaçınmaya çalışıyor. Bu ülkenin ordusu İran'a karşı doğru olmayan suçlamalarda bulunuyor." dedi.

Hüsrevi, "Suriye'de DEAŞ ve terörle mücadele amacıyla bu ülkenin hükümetinin talebiyle kurulan üslere saldırmak için herhangi bir bahaneye derhal karşılık verilecektir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin "Suriye'yi istikrarsızlaştırmak için son günlerde faaliyetlerini artırdığını" öne süren Hüsrevi, "ABD'nin DEAŞ'ı Suriye ve Irak'ta siyasi hedefler peşinde koşmak için bir vekil araç olarak yaratma ve desteklemedeki rolü herkes için açıktır. Son iki gün içinde Amerikan helikopterleri, Suriye'deki istikrarsızlığı artırmak amacıyla birkaç uçuş gerçekleştirerek DEAŞ teröristlerini bu ülke toprakları üzerinde (başka bölgelere) hareket ettirdi." dedi.

Suriye'de İran destekli grupların, Haseke ilinde dün ABD öncülüğündeki koalisyona ait bir tesisi insansız hava aracıyla (İHA) vurarak ABD'li bir sözleşmeli personelin ölümüne, 5'i asker biri sözleşmeli 6 personelin de yaralanmasına yol açtığı belirtilmişti. ABD saldırının ardından İran destekli grupların üslerini vurmuştu.
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Suriye'nin doğusundaki Deyrezor ilinde İran destekli gruplar sabah karşı ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol ve Kuniko gaz sahası ve çevresine roket saldırıları düzenlemişti. ABD güçleri de roketlerin geldiği yöne topçu ve roket atışı ile karşılık vermişti.

ABD'den Suriye'de hava saldırısı! İran hedefleri bombalandı
ABD'den Suriye'de hava saldırısı! İran hedefleri bombalandı

Dünya

ABD'den Suriye'de hava saldırısı! İran hedefleri bombalandı

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