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Dünya İran'dan Suudi Arabistan'a övgü
Dünya

İran'dan Suudi Arabistan'a övgü

Yeniakit Publisher
2023-06-27 17:57:00 -
İran'dan Suudi Arabistan'a övgü

İran, Suudi Arabistan'ın hac konusundaki faaliyetlerinden övgüyle bahsetti.

İran Dışişleri Bakanlığı, son dönemde ilişkilerin normalleştiği Suudi Arabistan'dan övgüyle bahsetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani'nin yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın hac organizasyonu konusundaki faaliyetlerinden övgüyle söz edildi.

Kenani, Suudi Arabistan'ın İranlı hacılar konusunda İran ile sürekli olarak temasta olduğunu ifade etti.

Kenani'nin açıklamasında Suudi Arabistan ile bu konuda iyi bir iş birliği olduğuna vurgu yapıldı.

İran-Suudi Arabistan hattındaki normalleşmenin ardından tarafların açıklamalarında genel tutumun değişmiş olduğu dikkat çekiyor.
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İki ülke uzun bir sürenin ardından Çin ara buluculuğunda normalleşme kararı almıştı. Taraflar karşılıklı olarak büyükelçiliklerini de kısa bir süre önce açmışlardı.

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