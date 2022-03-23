  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran'dan skandal! Bakın kimi adam yerine koydular
Dünya

İran'dan skandal! Bakın kimi adam yerine koydular

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyet, yüz binlerce insanı katleden diktatör Esed rejimini ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 16:06:00 -
İran'dan skandal! Bakın kimi adam yerine koydular

İran, Rusya ile birlikte güdümüne aldığı eli kanlı diktatör Beşşar Esed'i adam yerine koymaya devam ediyor.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyet, yüz binlerce masum insanı katleden Esed'in ayağına gitti.

Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, Şam'a ziyaret gerçekleştiren İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, rejimin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile görüştü.

Havalimanında Mikdad tarafından karşılanan İranlı Bakan Abdullahiyan, basına yaptığı skandal açıklamada, Suriye'deki rejime desteklerini yineledi.

Abdullahiyan, rezil ifadelerini şöyle sürdürdü:

"Aynı hendekteyiz. İki ülke arasındaki stratejik ilişkiler en iyi koşullardan geçmektedir. Burada iki ülkenin siyasi ve ekonomik alanlardaki çıkarlarını görüşeceğiz."

İran basınının bildirdiğine göre, Abdullahiyan ve beraberindeki heyet, ilerleyen saatlerde eli kanlı diktatör Beşşar Esed ile görüşmesinin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Lübnan'a geçecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Elhak

Neyine şaşırıyorsunuz, bugün iran esat'ın bir numaralı destekçisidir Şiirlerin en büyük düşmanı sünnilerdir

hasan yılmaz

yeni akit niye şaşırdınızki başından beri iran'ın esedi desteklediği biliniyor
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay