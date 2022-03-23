İran'dan skandal! Bakın kimi adam yerine koydular

İran, Rusya ile birlikte güdümüne aldığı eli kanlı diktatör Beşşar Esed'i adam yerine koymaya devam ediyor.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyet, yüz binlerce masum insanı katleden Esed'in ayağına gitti.

Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, Şam'a ziyaret gerçekleştiren İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, rejimin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile görüştü.

Havalimanında Mikdad tarafından karşılanan İranlı Bakan Abdullahiyan, basına yaptığı skandal açıklamada, Suriye'deki rejime desteklerini yineledi.

Abdullahiyan, rezil ifadelerini şöyle sürdürdü:

"Aynı hendekteyiz. İki ülke arasındaki stratejik ilişkiler en iyi koşullardan geçmektedir. Burada iki ülkenin siyasi ve ekonomik alanlardaki çıkarlarını görüşeceğiz."

İran basınının bildirdiğine göre, Abdullahiyan ve beraberindeki heyet, ilerleyen saatlerde eli kanlı diktatör Beşşar Esed ile görüşmesinin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Lübnan'a geçecek.