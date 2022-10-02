İran'dan skandal adım! Resmen açtılar
Türkiye ve Azerbaycan karşıtı adımlara imza atan İran, Ermenistan'ın stratejik önemdeki Zengezur bölgesinde konsolosluk açtı.
İran, Ermenistan'ın stratejik önemdeki Zengezur bölgesinde konsolosluk açtı.
Konsolosluğun açılış töreni, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoian ve İran'ın Ermenistan Büyükelçisi Abbas Badahşan Zahuri'nin katılımlarıyla gerçekleşti.
Bu kapsamda Tahran yönetimi, açılan konsolosluğa ilk atamayı yaptı.
Zengezur koridorunda yer alan Sünik bölgesinin Kapan şehrinde açılan konsolosluğa Başkonsolos olarak Murteza Abidin Veramin atandı.
Zengezur krizi
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan ile Azerbaycan arasında Ermenistan toprakları üzerinden geçecek Zengezur Koridoru'na izin vermeyeceklerini açıklamıştı.
Kasım 2020'de Dağlık Karabağ'daki bitiren ateşkes anlaşmasına göre Dağlık Karabağ'ın merkezi Hankendi (Stepanakert) ile Ermenistan arasında Laçin Koridoru açıldığı gibi kara bağlantısı bulunmayan Azerbaycan ve Nahçıvan arasında da Ermenistan'ın Zengezur (Syunik) bölgesinden koridor açılması kararlaştırılmıştı.
Fakat Ermenistan, daha sonra bölgenin Azerbaycan'a verilmeyeceğini ifade etmiş, Azerbaycan Cumhurbaşka