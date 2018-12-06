0553 313 94 23

İran'dan petrol resti! 'Yaptırımlar olduğu sürece...'

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, İran'ın ABD yaptırımlarına maruz kaldığı sürece hiçbir petrol anlaşmasına katılmayacağını söyledi.

06 Aralık 2018 Perşembe 09:58
İran'dan petrol resti! 'Yaptırımlar olduğu sürece...'

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Petrol Bakanı Zengene, Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlayacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 175. olağan toplantısı öncesi basına açıklama yaptı.

OPEC üyeleri arasında petrol üretimini azaltma konusunda önerilerin gündeme getirildiğini aktaran Zengene, "Petrol üretimini azaltmak isteyen üyeler kendi kararlarını almalıdır." dedi.

İran hiçbir anlaşmaya katılmayacak

İran'ın OPEC toplantısında üretim kesintisi konusunda alınacak karardan muaf tutulması gerektiğini belirten Zengene, "İran yaptırımlarla karşı karşıya olduğu sürece petrol üretimi konusunda alınacak hiçbir anlaşmaya katılmayacak." ifadesini kullandı

OPEC'in Viyana'da bugün düzenlenecek 175. olağan toplantısında petrol üretiminde kesinti önerileri ve Katar'ın örgütten ayrılma kararının ele alınması bekleniyor.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 09:58
  1. İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene
  2. petrol

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abim ölmeseydi, Demirel Köşk'e çıkamazdı
    1. Abim ölmeseydi, Demirel Köşk'e çıkamazdı
    2. Kaya Toperi: Limonatayı hatırlamıyorum
    3. İran'da düğün evine silahlı saldırı: 4..
    4. Anneleriyle aralarına ‘vize ihlâli’..
    5. Reçete hazırlayan makine ürettiler
    6. Dünyaya yeniden merhaba
    7. Asya borsaları
    8. Biz engelliyiz, sizin probleminiz ne?
    9. Gül’e seslenen acılı evlat haberi..
    10. 'Lübnan'ın çabaları tansiyonun..
    11. MHP, jandarma kıskacında
    12. Vodafone'dan "müziğe" 8 yılda 100..
    13. Hayatın ikiyüzlülükleri
    14. Borsa, güne düşüşle başladı
    15. CHP, Deniz Baykal'a sahip çıkmıyor
    16. Emeklilikte yaşa takılanlarda son durum
    17. Gazze’ye yardım konvoyu 9 gündür geçiş..
    18. Anadolu Efes'in konuğu Real Madrid
    19. Ahilik, prensipleriyle yaşatılmalı”
    20. Gram altın, güne yükselişle başladı
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Bush'un cenazesinde gerilim!

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    Rus uzman açıkladı: Türkiye tam uygulamadı ancak 2020'nin ilk yarısında durum değişecek
    Rus uzman açıkladı: Türkiye tam uygulamadı ancak 2020'nin ilk yarısında durum değişecek
    ABD'yi sarsan olay! Salgın yayılıyor...
    ABD'yi sarsan olay! Salgın yayılıyor...