İran’dan Maduro’ya ABD’yi sarsacak destek: Her alanda iş birliği teklifi

Venezuela ile ABD arasında Karayipler'de yaşanan tanker krizi, İran'ın sürece dahil olmasıyla yeni bir boyuta evrildi. Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ABD'nin bölgedeki askeri ve ticari tehditlerine tepki göstererek, İran'ın her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.

STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ VE TANKER KRİZİ

ABD’nin Venezuela’ya ait bir petrol tankerini alıkoymasının ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir görüşme gerçekleştiren Gil, sürece dair önemli ayrıntılar paylaştı. Görüşmede Karayipler’deki korsanlık eylemlerinin ve petrol sevkiyatına yönelik engellemelerin ele alındığını ifade eden Gil, İran’ın savunmadan ekonomiye kadar her alanda iş birliği teklif ettiğini vurguladı.

WASHINGTON'IN YAPTIRIM VE EL KOYMA HAMLESİ

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bölgedeki petrol trafiğini denetlemek amacıyla bir tankere el koyduklarını doğrulamıştı. Beyaz Saray kanadı ise bu müdahalenin, tankerin yaptırım listesindeki İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRGC) kaynak sağladığı gerekçesiyle yapıldığını savunuyor. Karakas yönetimi bu durumu "uluslararası hırsızlık" olarak tanımlarken, İran ile kurulan yeni temasın bölgedeki dengeleri nasıl değiştireceği merakla bekleniyor.