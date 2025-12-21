  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Trenle çarpışan otomobil alev topuna döndü! Facia anı kameralara işte böyle yansıdı

AK Parti – DEM görüşmesi sona erdi! Partilerden ilk açıklama

Bakan Osman Aşkın Bak burslarda artış olacağının müjdesini verdi KYK Burslarına zam

Uyuşturucudan ifade veren Sadettin Saran hakkında flaş gelişme

İran saldırısı öncesi medyayı nasıl manipüle ettikleri ortaya çıktı İğrenç işbirliği

Şartları belli oldu! Şirketlere çalışan kişi başı 3 bin 500 TL

Şam'dan Golan'a kadar askerden arındırılmış bölge talep ettiler Siyonist yüzsüzlüğü

Epstein Dosyaları Açıldı! Rezillik dünyaya saçıldı… Clinton ve Michael Jackson detayı ortalığı karıştırdı

CHP'nin vatandaşa hizmeti böyle oluyor! İETT şoförünün tartıştığı bisikletliye çarptı

Milyonları ilgilendiren düzenleme: Araç devrinde yeni harç düzenlemesi
Dünya İran’dan Maduro’ya ABD’yi sarsacak destek: Her alanda iş birliği teklifi
Dünya

İran’dan Maduro’ya ABD’yi sarsacak destek: Her alanda iş birliği teklifi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İran’dan Maduro’ya ABD’yi sarsacak destek: Her alanda iş birliği teklifi

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ABD’nin petrol tankerlerine el koymasını "uluslararası korsanlık" olarak niteledi. İran’ın sürece dahil olduğunu açıklayan Gil, Tahran’ın Washington’ın baskılarına karşı Karakas yönetimine her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu duyurdu.

Venezuela ile ABD arasında Karayipler'de yaşanan tanker krizi, İran'ın sürece dahil olmasıyla yeni bir boyuta evrildi. Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ABD'nin bölgedeki askeri ve ticari tehditlerine tepki göstererek, İran'ın her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.

STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ VE TANKER KRİZİ

ABD’nin Venezuela’ya ait bir petrol tankerini alıkoymasının ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir görüşme gerçekleştiren Gil, sürece dair önemli ayrıntılar paylaştı. Görüşmede Karayipler’deki korsanlık eylemlerinin ve petrol sevkiyatına yönelik engellemelerin ele alındığını ifade eden Gil, İran’ın savunmadan ekonomiye kadar her alanda iş birliği teklif ettiğini vurguladı.

WASHINGTON'IN YAPTIRIM VE EL KOYMA HAMLESİ

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bölgedeki petrol trafiğini denetlemek amacıyla bir tankere el koyduklarını doğrulamıştı. Beyaz Saray kanadı ise bu müdahalenin, tankerin yaptırım listesindeki İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRGC) kaynak sağladığı gerekçesiyle yapıldığını savunuyor. Karakas yönetimi bu durumu "uluslararası hırsızlık" olarak tanımlarken, İran ile kurulan yeni temasın bölgedeki dengeleri nasıl değiştireceği merakla bekleniyor.

 

Trump'tan "Venezuela'ya yönelik askeri operasyon" mesajı
Trump'tan "Venezuela'ya yönelik askeri operasyon" mesajı

Dünya

Trump'tan "Venezuela'ya yönelik askeri operasyon" mesajı

Trump’tan Venezuela’ya 'Narko' ablukası: Maduro’nun ailesi yaptırım kıskacında
Trump’tan Venezuela’ya 'Narko' ablukası: Maduro’nun ailesi yaptırım kıskacında

Dünya

Trump’tan Venezuela’ya 'Narko' ablukası: Maduro’nun ailesi yaptırım kıskacında

İranlı Mossad casusu idam edildi
İranlı Mossad casusu idam edildi

Dünya

İranlı Mossad casusu idam edildi

İran saldırısı öncesi medyayı nasıl manipüle ettikleri ortaya çıktı İğrenç işbirliği
İran saldırısı öncesi medyayı nasıl manipüle ettikleri ortaya çıktı İğrenç işbirliği

Dünya

İran saldırısı öncesi medyayı nasıl manipüle ettikleri ortaya çıktı İğrenç işbirliği

Karayipler’de sular ısınıyor: ABD, Venezuela açıklarında bir gemiye daha el koydu!
Karayipler’de sular ısınıyor: ABD, Venezuela açıklarında bir gemiye daha el koydu!

Dünya

Karayipler’de sular ısınıyor: ABD, Venezuela açıklarında bir gemiye daha el koydu!

Netanyahu’dan Trump’a İran dosyası: Yeni saldırı planları masada!
Netanyahu’dan Trump’a İran dosyası: Yeni saldırı planları masada!

Dünya

Netanyahu’dan Trump’a İran dosyası: Yeni saldırı planları masada!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23