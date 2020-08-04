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İran'dan Lübnan'a başsağlığı mesajı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: - "İran, gerekli olan her şekilde tamamen yardıma hazırdır. Güçlü kal Lübnan"

Yeniakit Publisher
2020-08-04 22:10:29 -
İran'dan Lübnan'a başsağlığı mesajı

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama nedeniyle Lübnan halkına başsağlığı diledi.

Beyrut'ta meydana gelen patlamaya ilişkin Twitter hesabından Arapça ve İngilizce mesaj paylaşan Zarif, "Düşüncelerimiz ve dualarımız Lübnan'ın büyük ve dirençli halkıyla." ifadelerini kullandı.

Zarif mesajında, "İran, gerekli olan her şekilde tamamen yardıma hazırdır. Güçlü kal Lübnan." yazdı.


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