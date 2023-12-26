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Gündem İran'dan kritik ziyaret! Reisi Türkiye'ye geliyor
Gündem

İran'dan kritik ziyaret! Reisi Türkiye'ye geliyor

Yeniakit Publisher
2023-12-26 20:00:00 -
İran'dan kritik ziyaret! Reisi Türkiye'ye geliyor

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ocak ayının ilk haftasında Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri, Reisi'nin ocak ayının ilk haftasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirtti.

Reisi'nin ziyareti sırasında Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin de düzenlenmesi bekleniyor.

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