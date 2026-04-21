İran'dan komşularına son uyarı! Petrole artık veda edin
İran ile ABD arasındaki gerilim Basra Körfezi'ni barut fıçısına çevirirken, Tahran yönetiminden bölge ülkelerini titretecek bir açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, İran’a yönelik olası bir saldırıda topraklarını veya hava sahasını açan ülkelerin enerji altyapılarının haritadan silineceği imasında bulundu.
Musevi, İran’a yönelik olası bir saldırıda “her yeri” hedef alacaklarını belirterek, “İran’ın güney komşuları bilsin ki eğer coğrafya ve imkanlarını İran’a saldırı için düşmanın emrine verirlerse, Orta Doğu’da petrol üretimi ile vedalaşmaları gerek.” dedi.