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Yerel İran'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi!
Yerel

İran'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi!

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde İran'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünde 50 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 20:39:00 -
İran'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi!

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir yolcu otobüsünde 50 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Gökdere Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol ve arama çalışmaları kapsamında İran'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünü durdurdu.

4 şüpheli gözaltına alındı

Yapılan aramada, paketler halinde 50 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

 

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