İran'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi!
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde İran'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünde 50 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir yolcu otobüsünde 50 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Gökdere Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol ve arama çalışmaları kapsamında İran'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünü durdurdu.
4 şüpheli gözaltına alındı
Yapılan aramada, paketler halinde 50 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.