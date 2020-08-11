  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İran'dan "İsrail, İngiltere ve Almanya adına casusluk yapan 5 kişiyi tutukladık" açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-08-11 12:43:32 -
İran'dan "İsrail, İngiltere ve Almanya adına casusluk yapan 5 kişiyi tutukladık" açıklaması

ANKARA (AA) - İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, son zamanlarda Dışişleri ve Savunma Bakanlığı gibi ülkenin kritik kurumlarında İsrail, İngiltere ve Almanya adına casusluk yaptıkları tespit edilen 5 kişinin yakalandığını açıkladı.

İran resmi ajansı IRNA'da yer alan habere göre Yargı Erki Sözcüsü İsmaili, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenledi.

İstihbarat birimlerinin yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı kişilere yönelik operasyonlar düzenlediğini aktaran İsmaili, "Son zamanlarda Dışişleri Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Atom Enerjisi Kurumunda 5 tutuklama yapıldı." dedi.

Tutuklanan 2 kişiye verilen onar yıl hapis cezasının kesinleştiğini belirten İsmaili, söz konusu kişilerin İsrail, İngiltere ve Almanya adına casusluk yaptığını ifade etti.

İsmaili, hapse mahkum edilen kişiler hakkında şu bilgileri verdi:

"İran-Avusturya Dostluk Derneği Genel Sekreteri olarak görev yapan Mesut Mosaheb, Mossad ve Almanya için casusluk yapıyordu. İngiliz casusu Şehram Şirhani de bazı üst düzey memurları yanına çekmeye ve İngiliz istihbarat servisi için eleman toplamaya çalışıyordu. Merkez Bankası, İran Milli Bankası ve Savunma Bakanlığının sözleşmelerinin bilgilerini düşmana vermişti."

İsmaili, casusluk suçlamasıyla yakalanan diğer 3 kişi hakkında ise bilgi paylaşmadı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'dan Ali Babacan'a olay sözler!
Gündem

Erdoğan'dan Ali Babacan'a olay sözler!

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a yönelik çar..
Yunanistan o isimden acil olarak yardım isteyecek! Korkudan ne yapacaklarını şaşırdılar
Dünya

Yunanistan o isimden acil olarak yardım isteyecek! Korkudan ne yapacaklarını şaşırdılar

Türkiye’nin Navtex ilanı sonrası bölgeye Oruç Reis’in gitmesinin ardından Yunanistan’da yetkililer acil olarak toplanma kararı aldı. Ülkenin..
Salatalık turşusu tarifi | Kolay salatalık turşu salatalık turşusu nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Salatalık turşusu tarifi | Kolay salatalık turşu salatalık turşusu nasıl yapılır?

Tam ölçülü salatalık turşusu | Kış hazırlıkları başladı. Hanımlar çeşit çeşit reçel turşu hazırlamaya başladı. En çok tercih edilen turşular..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı