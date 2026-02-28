Beşiktaş, Kocaeli cehenneminden Agbadou ile çıktı

  • İSTANBUL
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Kocaelispor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 1-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada Agbadou kaydetti.

 

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 46'ya yükseltirken Kocaelispor, 30 puanda kaldı.

Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Kocaelispor ise deplasmanda Eyüpspor'la karşılaşacak.

