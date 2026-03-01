'Öldü' deniyordu! Hamaney'in hesabından saat 00.30'da dünyayı sallayacak paylaşım geldi

  • İSTANBUL
Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump'ın öldüğü yönünde açıklama yaptığı İran dini lideri Ali Hamaney'in X hesabından çok konuşulacak bir paylaşımda bulunuldu.

#1
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptıığı açıklamayla İran'ın dinî lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğünü duyurdu.

#2

Öldüğü iddia edilen İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapıldı.

#3

1.1 milyon takipçisi bulunan X hesabından yapılan paylaşımda elinde kılıç taşıyan bir asker görseli paylaşılırken, "Haydar'ın (Aleyhisselam) yüce adıyla." notu düşüldü.

#4

Görselde, Hz. Ali'ye atıfta bulunularak İsrail'e yönelik sert bir mesaj içeren Farsça bir beyit yer alıyor:

#5

"Haydar'ın (Hz. Ali) yüce adıyla (Aleyhisselam)O ümmetin Firavununa söyle; (Musa'nın ordusu gibi) Nil'e doğru geliyorlar,Ali, Zülfikar'ı ile İsrail'e doğru geliyor."

#6

Bu paylaşım, Hamaney'in sağlık durumu hakkında çıkan spekülasyonları daha da karmaşık hale getirildi. Hamaney'in ölüm iddialarının ardından gelen bu paylaşım, uluslararası arenada büyük bir dikkat çekti.

