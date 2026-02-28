Axios: Hamaney öldürüldü
ABD ve İsrail’in İran’ı hedef alan saldırılarının ardından dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in öldürüldüğü iddia edildi. 3 medya kuruluşu tarafından ortaya atılan iddia gündeme oturdu.
ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı geniş çaplı askeri operasyonun ardından İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in akıbeti, hem bölgesel hem de uluslararası kamuoyunda en kritik gündem maddelerinden biri haline geldi.
Amerikan merkezli Axios’a göre, İsrail’in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, üst düzey ABD yetkililerine Hamaney’in öldürüldüğüne dair değerlendirmelerini iletti.
İsrailli Kanal 12 ise Hamaney'in öldürüldüğünün kanıtının Binyamin Netanyahu'ya sunulduğunu duyurdu. Reuters'a konuşan İsrailli kıdemli bir yetkili, İran lideri Ali Hamaney'in düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğini öne sürdü. Söz konusu yetkili, Hamaney'in cenazesine ulaşıldığını belirtti
İran Yüksek Liderlik Ofisi ise "Düşman psikolojik harp uyguluyor. Herkes dikkatli olmalı." şeklinde açıklamada bulundu.
İran basını ise, Ali Hamaney'in savaşı takip etmekte olduğu bir operasyon odasında olduğunu ifade etmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son açıklamasında, "Hamaney'in konutunu yok ettik. Hayattını kaybettiğine dair birçok işaret var." ifadelerini kullandı.
CNN Türk canlı yayınında konuşan gazeteci Fulya Öztürk, "Saat 17.00'da Hamaney bir açıklama yapacaktı. O açıklama halen yapılmadı. Öldüğüne ya da yaşadığına dair İran tarafından bir açıklama gelmedi. 17'deki halka açık konuşma önemli bir detaydı bence" dedi.
