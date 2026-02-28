  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkentin şehremini mi, sokak ağzı mı? Mansur Yavaş’tan skandal sözler: ‘Ankara’ya kedi mi seçseydik?’?’ Siyonist McDonald’s, Hatay’da 1000 kişilik iftar ve çocuklara oyuncak veriyor! Soykırım destekçisi McDonald’s şovuna kim izin veriyor! ABD ve İsrail, İran'ı vurdu! Rusya'dan jet hızında tepki Hastanede isim benzerliği faciası: Yanlış ilaç verilen kadın entübe edildi! Axios iddia etti: Hamaney ve Pezeşkiyan’a suikast düzenlendi İran savaşı devam ederken... Fransa, İsrail kararını duyurdu Altan Tan'dan ‘Laiklik Elden Gidiyor’ Diyen CHP Zihniyetine Tokat Gibi Cevap: ‘Siz Oldukça Erdoğan İktidarda!’ ABD ve İsrail, İran'ı vurdu! Katar ve BAE'den flaş karar Bakan Tekin son noktayı koydu: Okullarda ara tatil kalkacak mı? İsrail, İran'ın misillemesi sonrası tutuştu! 50 bin yedek asker göreve çağrıldı
Gündem 28 Şubat'ın karanlık izi: Emekli olan öğretmene bile tahammül edememişlerdi
Gündem

28 Şubat'ın karanlık izi: Emekli olan öğretmene bile tahammül edememişlerdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

1999 senesinde başörtülü bir öğretmene plaket verilmesi dönemin Kütahya Tugay Komutanı Tuğgereral Şerif Saraoğlu tarafından engellenmişti. Konuyla ilgili ortaya çıkan görüntüler 28 Şubat Süreci’nin karanlık izlerini tekrardan gündeme getirdi.

1999 yılında Kütahya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen törende başörtülü öğretmen Serap Özcan'ın dönemin Kütahya Tugay Komutanı Tuğgereral Şerif Saraoğlu tarafındane engellenmesi yeniden gündeme geldi.

1999 yılında Kütahya Kültür Salonu'nda düzenlenen öğretmenler günü töreninde Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu öğretmenlerinden Serap Özcan, diğer tüm öğretmenler gibi hediyesini almak üzere sahneye çıktı..

 

Dönemin Tugay Komutanı Tuğgeneral Şerif Saraoğlu, başörtülü öğretmen Serap Özcan'ın plaket almasını engelledi ve skandal sözler sarf etti.

Şerif Saraoğlu, Serap Özcan için “Buraya başörtüsüyle gelmemeliydi, memleketin huzurunu bozmaya hakkı yok” dedi.

AK Partili Fırat: 28 Şubat zihniyeti bitmedi, pusuda bekliyor
AK Partili Fırat: 28 Şubat zihniyeti bitmedi, pusuda bekliyor

Gündem

AK Partili Fırat: 28 Şubat zihniyeti bitmedi, pusuda bekliyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan 28 Şubat mesajı… "Artık, ülkemizin geleceğinde benzer acıları üretecek vesayet odağı kalmamıştır"
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan 28 Şubat mesajı… “Artık, ülkemizin geleceğinde benzer acıları üretecek vesayet odağı kalmamıştır”

Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan 28 Şubat mesajı… “Artık, ülkemizin geleceğinde benzer acıları üretecek vesayet odağı kalmamıştır”

Milli İrade Platformu'ndan 28 Şubat açıklaması
Milli İrade Platformu'ndan 28 Şubat açıklaması

Gündem

Milli İrade Platformu'ndan 28 Şubat açıklaması

Lanetli darbe 28 Şubat 29 yaşındaX Bin yıl sürmedi ama binlerce yıl kara leke olarak anılacak
Lanetli darbe 28 Şubat 29 yaşındaX Bin yıl sürmedi ama binlerce yıl kara leke olarak anılacak

Gündem

Lanetli darbe 28 Şubat 29 yaşındaX Bin yıl sürmedi ama binlerce yıl kara leke olarak anılacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23