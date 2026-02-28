28 Şubat'ın karanlık izi: Emekli olan öğretmene bile tahammül edememişlerdi
1999 senesinde başörtülü bir öğretmene plaket verilmesi dönemin Kütahya Tugay Komutanı Tuğgereral Şerif Saraoğlu tarafından engellenmişti. Konuyla ilgili ortaya çıkan görüntüler 28 Şubat Süreci’nin karanlık izlerini tekrardan gündeme getirdi.
1999 yılında Kütahya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen törende başörtülü öğretmen Serap Özcan'ın dönemin Kütahya Tugay Komutanı Tuğgereral Şerif Saraoğlu tarafındane engellenmesi yeniden gündeme geldi.
1999 yılında Kütahya Kültür Salonu'nda düzenlenen öğretmenler günü töreninde Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu öğretmenlerinden Serap Özcan, diğer tüm öğretmenler gibi hediyesini almak üzere sahneye çıktı..
Dönemin Tugay Komutanı Tuğgeneral Şerif Saraoğlu, başörtülü öğretmen Serap Özcan'ın plaket almasını engelledi ve skandal sözler sarf etti.
Şerif Saraoğlu, Serap Özcan için “Buraya başörtüsüyle gelmemeliydi, memleketin huzurunu bozmaya hakkı yok” dedi.
