  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD - İsrail terörü okulu hedef aldı! Çok sayıda öğrenci öldü DMM’den sosyal medya provokatörlerine yalanlama Paylaşılan görüntüler dezenformasyon amaçlı Genel başkan adayıydı, İP’ten koptu! Mehmet Tolga Akalın, istifa etti! Partinin foyasını pazara çıkardı Başkentin şehremini mi, sokak ağzı mı? Mansur Yavaş’tan skandal sözler: ‘Ankara’ya kedi mi seçseydik?’?’ Siyonist McDonald’s, Hatay’da 1000 kişilik iftar ve çocuklara oyuncak veriyor! Soykırım destekçisi McDonald’s şovuna kim izin veriyor! ABD ve İsrail, İran'ı vurdu! Rusya'dan jet hızında tepki Hastanede isim benzerliği faciası: Yanlış ilaç verilen kadın entübe edildi! Axios iddia etti: Hamaney ve Pezeşkiyan’a suikast düzenlendi İran savaşı devam ederken... Fransa, İsrail kararını duyurdu Altan Tan'dan ‘Laiklik Elden Gidiyor’ Diyen CHP Zihniyetine Tokat Gibi Cevap: ‘Siz Oldukça Erdoğan İktidarda!’
Spor Galatasaray - Alanyaspor | CANLI ANLATIM
Spor

Galatasaray - Alanyaspor | CANLI ANLATIM

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Galatasaray - Alanyaspor | CANLI ANLATIM

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Karşılaşma Galatasaray 0 - 0 Alanyaspor skoruyla devam ediyor.

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

Galatasaray 0 - 0 Alanyaspor

36' Sara'nın ceza sahası yayı üstünden vuruşu direğin yanından auta gitti.

31' Barış Alper sol kanattan çalımlarla ilerledi. Ceza sahasına giren Barış, topu içeri çevirdi ama kaleciye çarpan top direğe çarptı ve dışarı gitti.

22' Sane'nin ara pasında Torreira karşı karşıya kaldı. Torreira pasını yanındaki Boey'e bıraktı. Boey topu boş ağlara gönderdi. VAR devreye girdi ve Boey'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

13' Mounie'nin rövaşatası kaleci Uğurcan'da kaldı.

8' Jo'nun sol çaprazdan vuruşu yan ağlarda kaldı.

5' Osimhen'in topukla şık vuruşu kalecide kaldı.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Singo, Eren, Torreira, Sara, Barış Alper, Sane, Lang, Osimhen.

Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Ümit, Ruan, Makouta, Janvier, Meschack, Ui-Jo, Mounie.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23