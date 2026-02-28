Galatasaray - Alanyaspor | CANLI ANLATIM
Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Karşılaşma Galatasaray 0 - 0 Alanyaspor skoruyla devam ediyor.
CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...
36' Sara'nın ceza sahası yayı üstünden vuruşu direğin yanından auta gitti.
31' Barış Alper sol kanattan çalımlarla ilerledi. Ceza sahasına giren Barış, topu içeri çevirdi ama kaleciye çarpan top direğe çarptı ve dışarı gitti.
22' Sane'nin ara pasında Torreira karşı karşıya kaldı. Torreira pasını yanındaki Boey'e bıraktı. Boey topu boş ağlara gönderdi. VAR devreye girdi ve Boey'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.
13' Mounie'nin rövaşatası kaleci Uğurcan'da kaldı.
8' Jo'nun sol çaprazdan vuruşu yan ağlarda kaldı.
5' Osimhen'in topukla şık vuruşu kalecide kaldı.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Singo, Eren, Torreira, Sara, Barış Alper, Sane, Lang, Osimhen.
Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Ümit, Ruan, Makouta, Janvier, Meschack, Ui-Jo, Mounie.