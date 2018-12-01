İran'dan gövde gösterisi! Yerli destroyer tanıtıldı

İran Devlet Televizyonu, İran donanmasının ülkenin baş düşmanı ABD ile yaşadığı gerginlik artarken radardan kaçma özelliği bulunan bir yerli yapım destroyerın filoya katıldığı anları gösterdi.



Devlet televizyonundan canlı yayınlanan bir törenle, beş ay süren ve hiçbir bütünleme ikmali olmaksızın seferlerini sürdürebilen Sahand destroyeri İran'ın düzenli donanmasının bulunduğu Körfez'deki Bandar Abbas'da bir üste katıldı.

Elektronik harp yeteneği barındırıyor

Sahand, helikopterler için bir uçuş güvertesi, torpido tüpü, uçaksavar ve gemisavar, yerden yere ve yerden havaya atılan füzeler ile elektronik harp yeteneğini barındırıyor.



ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın uluslararası nükleer anlaşasından mayıs ayında çekildiklerini duyurmuş ve Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden başlatmıştı. Trump, anlaşmanın hatalı olduğunu, çünkü İran'ın balistik füzelerin gelişmesine engel teşkil etmediğini ya da Suriye, Yemen, Lübnan ve Irak'taki politikalarını sürdürmesine engel olmadığını belirtmişti.