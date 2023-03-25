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Dünya İran'dan Fransa'ya kınama
Dünya

İran'dan Fransa'ya kınama

Yeniakit Publisher
2023-03-25 09:05:00 -
İran'dan Fransa'ya kınama

İran, Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösteriler sırasında bu ülkenin yönetimine "insan haklarına saygı ve barışçıl protestoculara karşı şiddetten kaçınma" çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösterilerde Fransız polisinin göstericilere müdahalesini eleştirdi.

Abdullahiyan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fransa'da halkın barışçıl gösterilerinin bastırılmasını şiddetle kınıyoruz. Fransız hükümetini insan haklarına riayet etmeye ve taleplerini barışçıl bir şekilde sürdüren halkına karşı güç kullanmaktan kaçınmaya çağırıyoruz."

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselten yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta patlak veren gösteriler devam ediyor. Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok noktasında şiddet olayları yaşanıyor. Dün ülke genelindeki gösterilerde 457 kişi gözaltına alınmıştı.

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