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İran'dan flaş Hindistan kararı!

İran, yaz aylarında kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına aldığı 15 Hintli balıkçıyı serbest bıraktığını açıkladı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 10:19
İran'dan flaş Hindistan kararı!

İran, temmuzda kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına aldığı 15 Hindistanlı balıkçıyı serbest bıraktı.

Hindistan Haber Ajansına (PTI) göre, Uttara Kannada bölgesinden emniyet yetkilisi S.S. Nakul, İran kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle 5 aydan fazla bir süredir gözaltında tutulan Hint balıkçıların dün serbest bırakıldığını açıkladı.

BAE üzerinden ülkelerine dönecekler

Nakul, balıkçıların Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden ülkelerine döneceğini belirtti.

Hint balıkçılar, 27 Temmuz'da İran'ın kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 15 balıkçının serbest bırakılması için Hindistan Dışişleri Bakanlığı devreye girmişti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, üst düzey siyasi ve ekonomik bir heyetle 2 gün önce Hindistan'a gitmişti.

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 10:19
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