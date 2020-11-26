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Dünya İran'dan dikkat çeken kadın casus kararı!
Dünya

İran'dan dikkat çeken kadın casus kararı!

İran’da uzun süredir casusluk suçlamasıyla hapsedilen Avustralyalı akademisyen Kylie Moore-Gilbert, yurtdışında gözaltında olan 3 İranlı ile takas edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 13:59:00 -
İran'dan dikkat çeken kadın casus kararı!

İran’da uzun süredir casusluk suçlamasıyla hapiste tutulan Avustralyalı kadın akademisyen Kylie Moore-Gilbert, serbest bırakıldı. Eylül 2018’den bu yana casusluk suçlamaları nedeniyle tutuklu olan İngiliz-Avustralya vatandaşı Melbourne Üniversitesi Ortadoğu Politikaları uzmanı Dr. Kylie Moore-Gilbert üç tutukluyla takas sonucu serbest bırakıldı. Devlet Televizyonu, Moore-Gilbert’ın gri bir başörtüsü takmış halde Tahran’daki havaalanında otururken çekilmiş görüntülerini yayınladı.

3 tutuklu ile takas sonucu serbest

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dr Moore-Gilbert’ın serbest kalması, gözaltına alındığından bu yana Hükümet için mutlak bir öncelik olmuştur. Ailesiyle tam mutabakat halinde, Dr Moore-Gilbert’ın serbest kalması, İran Hükümeti ile diplomatik görüşmeler sonucu sağlanmıştır. Gilbert, 3 tutukluyla takas sonucu serbest bırakılmıştır" dedi. Payne, Gilbert’ın Avustralya’ya döneceğini ancak, dönüşünün ne zaman olacağının henüz belli olmadığını ifade etti.

Ailesiden ilk açıklama: Mutlu olduk

Gilbert 10 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Gilbert’ın takas edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan ailesi, "Çok rahatladık ve mutlu olduk" dedi. Gilbert serbest bırakılmasının ardından tutukluluk sırasında kendisinin özgürlüğünü güvence altına almak için çalışan Avustralyalı yetkililere teşekkür etti.

Gilbert'in tutukluluk süreci

Dr. Kylie Moore-Gilbert, Melbourne Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Kürsüsü’nde öğretim üyesiydi. 2018’de akademik bir konferansa katıldıktan sonra İran’ın başkenti Tahran’da Havaalanı’nda gözaltına alınmıştı. Gilbert, casusluktan 10 yıl hapse mahkum oldu ve Tahran’daki Evin Hapishanesi’ne gönderilmişti.

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