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İran'dan çok sert açıklama: Yapmaya devam edeceğiz

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD'nin füze denemesiyle ilgili yaptığı açıklamalara cevap verdi. Şikarçi, "Hem füze denemelerine hem de füzelerin geliştirilmesi çalışmalarına devam edeceğiz." dedi.

02 Aralık 2018 Pazar 23:42
İran'dan çok sert açıklama: Yapmaya devam edeceğiz

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD yönetiminin "İran'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yasağını ihlal eden orta menzilli balistik füze denemesi yaptığı" açıklamasına "Hem füze denemelerine hem de füzelerin geliştirilmesi çalışmalarına devam edeceğiz." ifadeleriyle cevap verdi.

Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen yarı resmi Tasnim haber ajansının haberine göre, Şikarçi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, "İran'ın çeşitli savaş başlıkları taşıma kapasitesine sahip orta menzilli bir füze denemesi yaptığı" ve "bu füze denemesinin, BMGK'nin 2231 sayılı kararını ihlal ettiği" yönündeki iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

"Hiçbir ülkeden izin almayız"

Şikarçi, füze denemelerinin İran'ın caydırıcılık ve savunma kapasitelerinin arttırılması amacı taşıdığını, "bölgedeki hiçbir devletin çıkarında gözleri olmadığını" belirtti.

"Hem füze denemelerine hem de füzelerin geliştirilmesi çalışmalarına devam edeceğiz. Bu konuda hiçbir ülkeden izin almayız." ifadelerini kullanan Şikarçi, bu konunun müzakere kapsamının dışında kaldığını ve İran'ın ulusal güvenliğiyle alakalı olduğunu kaydetti.

"Bedelini öder"

"ABD ile bölgesel müttefiklerini stratejik bir hata yapmamaları" konusunda uyaran Şikarçi, "Eğer böyle bir hata yapacak olurlarsa hiç unutamayacakları bir ders alırlar. Ancak ABD ve müttefiklerinin böyle bir hata yapmayacağına eminiz. Sadece tecrübesizler ve acemiler böyle bir yanlış yapar ve bedelini de öder." ifadelerine yer verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün, İran'ın çeşitli savaş başlıkları taşıma kapasitesine sahip orta menzilli bir füze denemesi yaptığını belirterek, "Bu füze, İran'ın, Avrupa'nın bir bölümünü ve Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurma menziline sahip. Bu füze denemesi, BMGK'nin 2231 sayılı kararını ihlal ediyor. İran'a, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip balistik füzelerle ilgili tüm eylemlerini derhal sona erdirmesi çağrısında bulunuyoruz." şeklinde yazılı açıklama yapmıştı.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 23:42
  1. Ordu
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