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İran'dan çok sert açıklama: Cezasız bırakılmayacak

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Çabahar'daki intihar saldırısının yabancı destekli teröristler tarafından gerçekleştirildiğini ve bunun cezasız bırakılmayacağını kaydetti.

06 Aralık 2018 Perşembe 18:45
İran'dan çok sert açıklama: Cezasız bırakılmayacak

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yabancı destekli teröristler Çabahar'da masumları öldürdü ve yaraladı. Geçmişte olduğu gibi bu tür suçlar cezasız kalmayacak." ifadesini kullandı.

Bölgede faaliyet gösteren Cundullah adlı örgütün lideri Abdulmelik Rigi'nin 2010'da Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) dönerken İran istihbaratı tarafından yakalanması ve daha sonra idam edilmesine atıfta bulunan Zarif, "Aşırılık yanlıları 2010'da güvenlik servislerimiz tarafından BAE'den dönerken yakalandı. Bir kenara yazın: İran teröristleri ve efendilerini adalet önüne çıkaracak." ifadelerine yer verdi.

Zarif'in açıklamasında BAE'yi vurgulaması dikkati çekti. İran, 22 Eylül'de ülkenin güneybatısındaki Ahvaz kentindeki askeri törene düzenlenen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrası da Suudi Arabistan ve BAE'yi saldırıların arkasında olmakla suçlamıştı.

İran'ın güneydoğusundaki Çabahar kentinde sabah saatlerinde emniyet müdürlüğünü hedef alan intihar saldırısında 2 güvenlik görevlisi öldü, aralarında sivillerin de olduğu 27 kişi yaralandı. Saldırının bomba yüklü kamyonetle gerçekleştirildiği belirtildi.

Ensaru'l Furkan daha önce petrol boru hattın saldırmıştı

Saldırıyı Sistan-Belucistan eyaletinde güvenlik güçlerine yönelik saldırılar düzenleyen "Ensaru'l Furkan" adlı örgütün üstlendiği iddia edilirken ancak İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur olay yerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Saldırıyı şu ana kadar hiçbir grup ya da kişi üstlenmedi." ifadelerini kullandı.

Ensaru'l Furkan adıyla bilinen örgüt ülkenin güneydoğusunda Pakistan sınırındaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde faaliyet gösteriyor. Söz konusu örgüt, geçen yıl ülkenin güneyindeki Ahvaz kentindeki petrol boru hattına düzenlenen saldırıyı üstlenmişti.

Umman Denizi kıyısında yer alan Çabahar, serbest ticaret bölgesi ve İran-Hindistan-Afganistan'ın ortak projesi Çabahar Limanı'na ev sahipliği yapıyor.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 18:45
  1. Ordu
  2. Cevad Zarif
  3. iran

YORUM YAZ

  • Cemil AYDINCemil AYDIN32 dk önce
    Safi Rüzgar...Kof kabadayı....
  • İRANAİRANA36 dk önce
    bir süre önce adiyat suresinden girişi anlatırken kendsine selam gönderdiğim bir kuran müslümanı bugün tvde bir ayet zikretti ben o ayeti bilmiyordum allah o ayet hakkı için ona hidayet lutfetsin ayet enam 159 dinlerini parça parça edip grup grup olanlar var ya senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur onların işi allaha kalmıştır sonra onlara yaptıklarını haber verecektir benim bütün derdim allahın miracına habibullahın ve kitabullhın sonsuz vuslatına erip onların mutluluğunda sonsuz mutluluğa ermek ve ve bu rahmet sofrasına allahın rahmetini ebediyyen yüzüne kapatanlar hariç herkes ve herşeyle birlikte oturmak allaha emanet olun
  • İRANAİRANA43 dk önce
    şimdi size hz ali ile hz aişenin yüreğimde nasıl bir araya geldiğini anlatacağım ben hz alinin sevdasıyla yol alırken hz ali peygamberim hicret ederken onun yerine onun yatağına nasıl yattı ise ben de öyle yatarım hatta o yatakta peygamberim için can veririm diyordum birgün hz aişenin aile hayatı ile ilgili bir kitap yazıldığını duydum kitabın içeriğini bilmiyorum ya rabbi aişe benim annem peygamberimin yari hz aişeye gelecek bir musibet peygamberimi çok incitir hz aişeyi benimle ört ki onu incitemesinler dedim işte hz aişe ve hz ali peygamberimin mübarek yatağında bu suretle bir araya gelince allah da bana habibullahın nikahını lutfetti üstüne marifetini ve kitabını da lutfetti alemi dumura uğratacak şeyler de lutfetti
  • İRANAİRANA51 dk önce
    sizi sadece kim olduklarını bilmediğim allah onlar hakkında bana bir ilim vermedikçe de haklarında yorum yapamayacağım sizin terörist dediğiniz insanlar vurmadı sizi allah da vurdu öyle değil mi dün hz ali ile hz aişenin yüreğimdeki birlikteliğini anlatmıştım bu mesaj üzerine içinizden birileri taşkınlık ve şımarıklık içinde benden için israil ajanı dedi ya rabbi görüyorsun dedim onlara hidayet et ben hakkımı helal ederim iranın kendilerini zulmettikleri de benden geri kalmaz onlar da hakkını helal eder dedim başınıza o kaza geldi
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