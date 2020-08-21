İran’dan BAE’ye sert İsrail uyarısı!

Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail ile anlaşmasından sonra İran’dan yeni açıklamalar geldi.

İran Parlamentosu Başkan Yardımcısı Hossein Amir Abdollahian, Birleşik Arap Emirlikleri'ni İsrail konusunda ciddi şekilde uyardı.

İran’ın yeni açıklamasında terör devleti İsrail’in körfez bölgesindeki güvencesi olmasına izin veren BAE’nin kırmızı çizgileri aştığı belirtildi.

İranlı yetkili BAE'yi Körfez'de İsrail ile ilgili herhangi bir olayın sonuçlarını üstleneceği konusunda dikkat çeken mesaj gönderdi.

İran, BAE ve İsrail'in cezalandırılacağına işaret ederek, "Bugün İsrail'in gizli veya açık bir şekilde karıştığı Körfez bölgesinde meydana gelen herhangi bir olay, kaçınılmaz ve tehlikeli sonuçlar taşıyor" dedi.

Büyük gerginlik

İran ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında başlayan denizlerdeki gerginlik büyüdü. İran tarafından yapılan açıklamada, BAE’ya ait bir gemiye el konulduğu duyurulmuştu.