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İran'dan Avrupa Birliği'ne kınama!

İran Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin, İran istihbarat servisine ve iki vatandaşına yönelik yaptırım uygulama kararını kınadığını açıkladı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 15:42
İran'dan Avrupa Birliği'ne kınama!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Avrupa Birliği'nin (AB), Avrupa topraklarında suikast planladığı gerekçesiyle İran istihbarat servisine ve iki vatandaşına yönelik yaptırım uygulama kararını kınadı.

Kasımi, yaptığı yazılı açıklamada AB'yi İran ile ilgili "asılsız ithamlarda" bulunmakla suçlayarak "şaşırtıcı ve mantık dışı" olarak nitelendirdirdiği yaptırım kararını kınadı.

Avrupa ülkelerinin İran istihbarat servisi ve iki vatandaşına yaptırım uygulama kararı ile, "terörizmle mücadeledeki samimiyetsizliklerini ortaya koyduğunu" savunan Kasımi, AB'nin, Halkın Mücahitleri Örgütü ve El Ahvaziye Örgütü gibi oluşumları terör listesine alması gerekirken özgür bırakıp koruması altına aldığını ileri sürdü.

"Gerekli adımları atacaktır"

İran'ın terörizmle mücadelenin en ön safında yer aldığını ifade eden Kasımi, "Avrupa, güvenliğini borçlu olduğu ülkeye yönelik ithamlarda bulunuyor. İran bu kararlara karşı, mütekabiliyet esasına göre gerekli adımları atacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, İran istihbarat servisinin ve iki İran vatandaşının Avrupa topraklarında suikast planladıkları gerekçesiyle mal varlıklarının ve diğer finansal kaynaklarının dondurulmasına karar verildiği belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca, daha önce yaptırım listesinde yer alanlarla beraber toplam 15 kişi ve 21 İranlı kurum veya kuruluşu kapsayan yaptırım listesinin altı ay daha geçerliliğini koruyacağı kaydedilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 15:42
  1. İran
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