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İran'dan ABD'ye yaptırım tepkisi

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Rusya Federal Meclisi'nin alt meclisi Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepki gösterdi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 18:43
İran'dan ABD'ye yaptırım tepkisi

Rusya Federal Meclisi'nin alt meclisi olan Duma'da Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, ABD’nin kendi çıkarlarına uygun davranmayan her ülkeye karşı yaptırım uygulamaya hazır olduğunu söyledi.

ABD’nin Türk Bakanlara yaptırım uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulunan Çepa, "Rusya’da şöyle bir söz var, ordu ve deniz filosundan daha iyi müttefik yok. Amerika’nın ise ABD dolarından daha iyi müttefiği yok. Avrupa güçlü olunca, onlar Avrupa Birliği’ne karşı oluyorlar. Çin güçleniyor, Çin düşman oluyor. Türkiye ABD’nin istediği gibi davranmayınca hemen yaptırımlar ve ticari savaşlar uygulamaya başlıyorlar. ABD’nin çıkarlarına uymayan şeyler olunca, onlar hemen buna karşı belirli eylemler uyguluyorlar" dedi.

İRAN'DAN SERT TEPKİ

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD’nin Türk Bakanlara yaptırım uygulama kararına ilişkin, "ABD'nin Türk Bakanlara yaptırım uygulama kararı bu ülkenin yaptırım uygulamaya sınırsız bir bağımlılığı olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif bugün Twitter hesabından yayınladığı yazılı açıklamada, "ABD’nin, ülkenin müttefiki olan Türkiye Cumhuriyeti’nin bakanlarına yasa dışı yaptırım uygulaması ABD’nin baskı ve şantajı politikacılık yerine takip ettiğini göstermesi dışında ABD’nin yaptırım uygulamaya olan bağımlılığının sınırsız olduğunu gösteriyor" dedi.

ABD, Papaz Andrew Brunson davası nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e yaptırım uygulama kararı aldığını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 18:43
  1. Andrew Brunson
  2. Süleyman Soylu
  3. Abdülhamit Gül
  4. ABD
  5. Rusya
  6. İran
  7. Türkiye

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