İran’dan ABD’ye Türkçe ayar “Geçme namert köprüsünden…”

İran üzerinde kirli hesaplar yapan emperyalist güçlerin, "protesto" adı altında eğitilmiş teröristleri sahaya sürdüğünü vurgulayan Pezeşkiyan, halkın sağduyusuna dikkat çekti. Kaos lobisinin oyunlarını deşifre eden Pezeşkiyan, "Kargaşa çıkaranlar ve isyan edenler, protesto eden halk değildir; bunlar dışarıdan beslenen fitne odaklarıdır" dedi.

"Bırak yesin aslan seni!"

ABD’nin küstah tehditlerine ve ekonomik yaptırım şantajlarına boyun eğmeyeceklerini belirten Pezeşkiyan, konuşmasını alkışlarla kesilen şu Türkçe dizelerle noktaladı:

"Geçme namert köprüsünden bırak alsın sel seni; yatma tilki gölgesinde bırak yesin aslan seni..."

Bu sözlerle Batı'nın (tilki) himayesine girmektense onurlu bir şekilde mücadele etmeyi (aslan) seçeceklerini vurgulayan Pezeşkiyan, bölge halklarının emperyalizme karşı dik duruşunu bir kez daha tescilledi.