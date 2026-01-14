  • İSTANBUL
İran'dan ABD'ye Türkçe ayar "Geçme namert köprüsünden…"
Gündem

İran’dan ABD’ye Türkçe ayar “Geçme namert köprüsünden…”

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkede kaos ve fitne tohumları ekmeye çalışan ABD ve yerli işbirlikçilerine tarihi bir ayar verdi. Bölgede kargaşa çıkararak terör örgütlerini palazlandırmak isteyen Batılı güçlere seslenen Pezeşkiyan, Türk dünyasının kadim sözleriyle ABD’ye rest çekti.

İran üzerinde kirli hesaplar yapan emperyalist güçlerin, "protesto" adı altında eğitilmiş teröristleri sahaya sürdüğünü vurgulayan Pezeşkiyan, halkın sağduyusuna dikkat çekti. Kaos lobisinin oyunlarını deşifre eden Pezeşkiyan, "Kargaşa çıkaranlar ve isyan edenler, protesto eden halk değildir; bunlar dışarıdan beslenen fitne odaklarıdır" dedi.

"Bırak yesin aslan seni!"

ABD’nin küstah tehditlerine ve ekonomik yaptırım şantajlarına boyun eğmeyeceklerini belirten Pezeşkiyan, konuşmasını alkışlarla kesilen şu Türkçe dizelerle noktaladı:

"Geçme namert köprüsünden bırak alsın sel seni; yatma tilki gölgesinde bırak yesin aslan seni..."

Bu sözlerle Batı'nın (tilki) himayesine girmektense onurlu bir şekilde mücadele etmeyi (aslan) seçeceklerini vurgulayan Pezeşkiyan, bölge halklarının emperyalizme karşı dik duruşunu bir kez daha tescilledi.

Yorumlar

OSMAN AYDIN

SSYINTRUMP HER TARAFA SALDIRMAYA ÇALIŞIYORSUN IRANDA BUNUN ÖRNEĞI BÖLGE HALKLARINI RAHATSIZ EDIYORSUNUZ ÖMRÜNUN SON AŞAMASINA GELDIN HER AN BU DÜNYADAN GÖÇEBILIRSIN NE GÖTÜRECEKSIN 12 METRE KEFEN BEXINDEN BAŞKA RABBIMIN KARŞISINA HANGI YUZLE GITMEYI DÜŹÜNÜYORSUN NASIL HESAB VERECEKSINIZ ZATEN FILISTINDEKI DAVADA SINIFTA KALDINIZ 70, 80 BIN ÇOĞUDA BEBEK VE ÇOCUKLARDAN OLMA INSANIN KANINA GIRDINIZ ATEŞKES DEDINIZ HAMAS UYDU ISRAIL HALEN OLDURMEYE ÇALIŞIYOR NEDEN DURDURMUYORSUNDA IRANA SALDIRMAYA ÇALIŞIYORSUN ULKELERI TEHDIT EDIYORSUN BU ÇOK YANLIŞ VE TUTARSILIKTIT IKIYÜZLULÜKTUR KARARLARINI GÖZDEN GECIR BIN DÜŞUN BIR KARAR VER ODA MADEMKI KENDINI DUYANIN KRALI OLARAK GÖRUYORSUN ADALETLI OLSUN

İnsanlık ONURU

İnsanlık katili,soykırımcı abd ve bebek katili aşağılık siyonistleri al aşağı edecek tek güç ONURLU İNSANLARDIR.Bu zalim düzen değişene kadar abd nin kanserleşmiş devlet,hukuk sistemi yerle bir olana kadar eylemler gösteriler büyüyerek devam etmelidir,bu şeytani düzen çökmeli ve sömürü düzeni bitmelidir.!
