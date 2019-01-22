0553 313 94 23

İran'dan ABD'ye siyahi hakları suçlaması!

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'yi siyahi vatandaşlarının haklarını ihlal etmekle suçladı.

22 Ocak 2019 Salı 10:16
İran'dan ABD'ye siyahi hakları suçlaması!

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'de gözaltına alınan İran devlet televizyonunun sunucusu siyahi kadın gazeteci Merziye Haşimi'nin mahkemedeki ifadesinin tamamlanmasına kadar gözaltında tutulmasını eleştirdi.

Zarif, paylaşımında, "ABD hükümeti, bir gazeteci ve büyükanne olan Merziye Haşimi'nin büyük jüri önünde ifadesini tamamlayana kadar hapsedilmesini nasıl bir kaçma riskinin gerektirdiğini açıklamalıdır." ifadesini kullandı.

'Siyahi erkek ve kadınların vatandaşlık haklarını ihlal ediyor'

Paylaşımının devamında ünlü siyahi Amerikalı aktivist ve insan hakları savunucusu Martin Luther King'in öldürülmesine atıfta bulunan Zarif, "ABD, MLK suikastinden 50 yıl sonra dahi siyahi erkek ve kadınların vatandaşlık haklarını ihlal ediyor." ifadelerine yer verdi.

İran devlet televizyonuna bağlı yayın yapan İngilizce haber kanalı Press TV'nin sunucusu Amerikan asıllı siyahi kadın gazeteci Merziye Haşimi, geçen hafta ailesini ziyaret için gittiği Missouri eyaletine bağlı St. Louis'de gözaltına alınmıştı.

Press TV, gazetecinin yakınlarına dayandırdığı haberinde, Haşimi'nin FBI tarafından Washington'daki gözaltı merkezine gönderildiğini duyurmuştu. Haberde, İranlı gazetecinin gözaltına alındığı sırada başörtüsünün zorla çıkarılmak istendiği ve gözaltı merkezinde helal gıdalardan mahrum bırakıldığı öne sürülmüştü.

Washington DC Bölge Mahkemesinin belgelerine göre, Haşimi, bir soruşturma kapsamında "maddi tanık" sıfatıyla gözaltına alındı.

Haşimi'nin hangi soruşturmayla ilgili gözaltına alındığı belirtilmezken mahkemedeki ifadesinin tamamlanmasından sonra serbest bırakılacağı ifade edilmişti.

ABD hukuk sisteminde herhangi bir adli sürecin sonucu için kritik bilgiye sahip olduğu varsayılan kişi "maddi tanık" olarak tanımlanıyor. Maddi tanıklar hakkında gözaltı kararı çıkarılabiliyor.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye Haşimi'yi "derhal ve koşulsuz bir şekilde" serbest bırakma çağrısı yapmıştı. İran Yargı Erki'ne bağlı İnsan Hakları Yüksek Konseyi de kadın gazetecinin serbest bırakılması için uluslararası insan hakları kuruluşlarına harekete geçme çağrısında bulunmuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 10:16
  1. İran Dışişleri Bakanı Zarif
  2. siyahiler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkasının yerine sınava giriyorlardı! Yakalandılar
    1. Başkasının yerine sınava giriyorlardı!..
    2. Faizciler bu defa fena yanılacak
    3. FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
    4. YSK Başkanı konuştu: Sahte seçmen de..
    5. TSK'da kritik FETÖ operasyonu!..
    6. Asya borsaları piyasaya nasıl başladı?
    7. Venezuela'da darbesever 27 asker..
    8. Bakan açıkladı: Günlük ödeme miktarına..
    9. Gökçek o şirkete sert çıktı: Neden..
    10. Tahran Başsavcılığı reformist..
    11. Pınar Karşıyaka'nın rakibi Szolnoki Olaj
    12. Almanya ve İngiltere arasında yeni..
    13. FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına..
    14. Warriors'tan üst üste 8. galibiyet
    15. TCMB'den döviz depo ihalesi
    16. Açıklama geldi! Havalimanlarına 3 bin..
    17. İran'ın borsada sunduğu petrole alıcı..
    18. Göztepe'nin kupadaki konuğu Antalyaspor
    19. Meltem Cumbul CHP Şişli adayı mı?..
    20. Kayak merkezlerinde son durum
    Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
    Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    BDDK'dan kritik uyarı! İnternetten sakın bunu yapmayın
    BDDK'dan kritik uyarı! İnternetten sakın bunu yapmayın

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık
    Ortadoğu'da gerilim tırmandı: Sonucuna katlanacaklar
    Ortadoğu'da gerilim tırmandı: Sonucuna katlanacaklar