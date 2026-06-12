İran’dan ABD’ye "kırmızı çizgi" uyarısı!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD’nin çelişkili tutumlarının diplomatik süreci tıkadığını belirterek, arabulucular vasıtasıyla iletilen pozisyonlarında kırmızı çizgilerden kesinlikle ödün verilmeyeceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada "Amerikalılar, İslam Cumhuriyeti'nin baskı altında bir anlaşmaya razı olduğu izlenimini vermeye çalışıyorlar, oysa biz kırmızı çizgilerimizden hiçbir şekilde ödün vermeyeceğiz.

Eğer İran, baskı ve tehdit altında ilkesel duruşundan taviz verecek olsaydı, bunu bir yıl önce yapardı.

ABD'nin İran'a yönelik yasadışı eylemleri nedeniyle diplomatik süreç de etkilenmiştir.

Arabulucular aktif durumda ve biz pozisyonlarımızı onlara çok net bir şekilde bildirdik.

Anlaşma metninin büyük kısmı tamamlandı ancak sorun, ABD'nin çelişkili tutumlarının sürece engel olmasıdır." ifadelerini kullandı.