  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran'dan ABD'ye cevap: Hiçbir anlaşma nükleer araştırmaları...
Dünya

İran'dan ABD'ye cevap: Hiçbir anlaşma nükleer araştırmaları...

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, Tahran’ın nükleer araştırma ve geliştirmeye devam etme hakkına sahip olduğunu belirterek, bunun herhangi bir anlaşmayla kısıtlanacak bir şey olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 14:04:00 - 2022-02-05 14:06:56
İran'dan ABD'ye cevap: Hiçbir anlaşma nükleer araştırmaları...

Şemhani konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İran'ın araştırma ve geliştirmeye devam etmesinin yanı sıra barışçıl nükleer yeteneklerini ve güvenliğini koruması, meşru hakkı... Hiçbir anlaşmayla kısıtlanamaz” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz Ocak ayında diplomatların istişareler için ülkelerine dönmesiyle Viyana müzakereleri durduruldu. Müzakerelerin bir sonraki turu son aşama olacak.

ABD eski Başkanı Donald Trump’ın 2018 yılında, 2015 tarihli İran nükleer anlaşmasından tek taraflı çekilmesiyle, İran’a uygulanan ekonomik yaptırımlar yeniden yürürlüğe kondu. Bu durum İran’ın anlaşma yükümlülüklerinden kademeli olarak vazgeçmesine neden oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay