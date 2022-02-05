İran'dan ABD'ye cevap: Hiçbir anlaşma nükleer araştırmaları...

Şemhani konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İran'ın araştırma ve geliştirmeye devam etmesinin yanı sıra barışçıl nükleer yeteneklerini ve güvenliğini koruması, meşru hakkı... Hiçbir anlaşmayla kısıtlanamaz” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz Ocak ayında diplomatların istişareler için ülkelerine dönmesiyle Viyana müzakereleri durduruldu. Müzakerelerin bir sonraki turu son aşama olacak.

ABD eski Başkanı Donald Trump’ın 2018 yılında, 2015 tarihli İran nükleer anlaşmasından tek taraflı çekilmesiyle, İran’a uygulanan ekonomik yaptırımlar yeniden yürürlüğe kondu. Bu durum İran’ın anlaşma yükümlülüklerinden kademeli olarak vazgeçmesine neden oldu.