İran'dan ABD'ye: Bizimle girdiği her çatışmayı kaybetti

ABD'nin Basra Körfezi'ndeki güvenliği sağlama gerekçesiyle müttefik askerleri de içeren deniz gücü kurma çalışmaları devam ederken, İran'dan ABD'yi kızdıracak bir açıklama daha geldi.



İran Devrim Muhafızları komutan yardımcısı Tümamiral Ali Fadavi, ''Amerikalılar Devrim Muhafızları Donanması ile olan karşılaşmalarında her zaman kaybeden taraf olmuştur. Bu mağlubiyetlerin en kayda değer vakaları 14 Nisan 1988 ve 12 Ocak 2016 tarihlerinde gerçekleşmiştir.'' dedi.

''Emperyalist ülkelerin bir gösterisi''

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Hüseyin Hanzade, ABD ve İngiltere’nin liderliğini Basra Körfezi’nde ''deniz koalisyonu'' kurma çabalarına sert tepki göstererek, ''ABD ve İngiltere’nin önderlik ettiği emperyalist ülkelerin bir gösterisi.'' değerlendirmesinde bulundu.



Hanzade, ABD'nin 'güvenlikmisyonu' adı altında kurmaya çalıştığı koalisyonla ilgili, ''Amaç Basra Körfezi bölgesini güvensiz olarak yansıtmak. Tamamen hile ve yalan. Bölge tamamen güvenli ve güvenliyken ve bölgeyi güvensiz olarak gösterme çabaları işe yaramaz.'' dedi.

İngiltere-İran gerilimi

4 Temmuz'da İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, Esed rejimine yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankeri Grace 1'e el koydu. İran İddiaları iddiaları reddetti ve tankerin hemen bırakılmaması halinde misilleme yapacakları tehdidinde bulundu.



İlerleyen günlerde İngiliz Savunma Bakanlığı, İran'ın Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki İngiliz bayraklı gemileri ele geçirmeye çalıştığı iddiasında bulundu.



İran Devrim Muhafızları, 20 Temmuz'da İngiliz bayraklı Stena Impero tankerine mürettebatı ile birlikte el koyduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada 19 Temmuz'daki alıkonma olayının gerekçesi olarak tankerin tehlikeli manevralar yapması, GPS sinyallerini kapatması, tekrarlanan uyarıları görmezden gelmesi ve bir İran balıkçı teknesine çarpması gösterildi. İngiliz tankerine el konulmasının, Grace 1 için bir misilleme olmadığı savunuldu.



İngiltere ise Stena Impero'nun yanlış bir şey yapmadığını iddia ederek, geminin derhal serbest bırakılmasını istedi.



İngiltere gerilim üzerine, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı sularında devriye gezmek için Avrupa liderliğindeki bir deniz koalisyonu kurmayı planladığını duyurdu.



Fransa, Danimarka ve İtalya fikre ilgi duyduklarını belirtirken, Almanya askeri çözüm arayışlarını desteklemediğini açıkladı. İran planı kınayarak 1500 mil Pers Körfezi kıyı şeridi çevreleyen suları ''koruma'' sözü verdi.



