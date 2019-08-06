0553 313 94 23

İran'dan ABD'ye: Bizimle girdiği her çatışmayı kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ile gerilim yaşayan İran'da Devrim Muhafızları komutan yardımcısı Tümamiral Ali Fadavi, "ABD son 40 yılda İslam Devrim Muhafızları'nın deniz kuvvetleriyle yaşadığı her çatışmayı kaybetti" dedi.

06 Ağustos 2019 Salı 19:53
İran'dan ABD'ye: Bizimle girdiği her çatışmayı kaybetti

ABD'nin Basra Körfezi'ndeki güvenliği sağlama gerekçesiyle müttefik askerleri de içeren deniz gücü kurma çalışmaları devam ederken, İran'dan ABD'yi kızdıracak bir açıklama daha geldi.

İran Devrim Muhafızları komutan yardımcısı Tümamiral Ali Fadavi, ''Amerikalılar Devrim Muhafızları Donanması ile olan karşılaşmalarında her zaman kaybeden taraf olmuştur. Bu mağlubiyetlerin en kayda değer vakaları 14 Nisan 1988 ve 12 Ocak 2016 tarihlerinde gerçekleşmiştir.'' dedi.

''Emperyalist ülkelerin bir gösterisi''

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Hüseyin Hanzade, ABD ve İngiltere’nin liderliğini Basra Körfezi’nde ''deniz koalisyonu'' kurma çabalarına sert tepki göstererek, ''ABD ve İngiltere’nin önderlik ettiği emperyalist ülkelerin bir gösterisi.'' değerlendirmesinde bulundu.

Hanzade, ABD'nin 'güvenlikmisyonu' adı altında kurmaya çalıştığı koalisyonla ilgili, ''Amaç Basra Körfezi bölgesini güvensiz olarak yansıtmak. Tamamen hile ve yalan. Bölge tamamen güvenli ve güvenliyken ve bölgeyi güvensiz olarak gösterme çabaları işe yaramaz.'' dedi.

İngiltere-İran gerilimi

4 Temmuz'da İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, Esed rejimine yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankeri Grace 1'e el koydu. İran İddiaları iddiaları reddetti ve tankerin hemen bırakılmaması halinde misilleme yapacakları tehdidinde bulundu.

İlerleyen günlerde İngiliz Savunma Bakanlığı, İran'ın Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki İngiliz bayraklı gemileri ele geçirmeye çalıştığı iddiasında bulundu.

İran Devrim Muhafızları, 20 Temmuz'da İngiliz bayraklı Stena Impero tankerine mürettebatı ile birlikte el koyduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada 19 Temmuz'daki alıkonma olayının gerekçesi olarak tankerin tehlikeli manevralar yapması, GPS sinyallerini kapatması, tekrarlanan uyarıları görmezden gelmesi ve bir İran balıkçı teknesine çarpması gösterildi. İngiliz tankerine el konulmasının, Grace 1 için bir misilleme olmadığı savunuldu.

İngiltere ise Stena Impero'nun yanlış bir şey yapmadığını iddia ederek, geminin derhal serbest bırakılmasını istedi.

İngiltere gerilim üzerine, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı sularında devriye gezmek için Avrupa liderliğindeki bir deniz koalisyonu kurmayı planladığını duyurdu.

Fransa, Danimarka ve İtalya fikre ilgi duyduklarını belirtirken, Almanya askeri çözüm arayışlarını desteklemediğini açıkladı. İran planı kınayarak 1500 mil Pers Körfezi kıyı şeridi çevreleyen suları ''koruma'' sözü verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 19:53
  1. Basra Körfezi
  2. İran Devrim Muhafızları
  3. Ali Fadavi
  4. Cebelitarık Özerk Yönetimi
  5. Esed rejimi
  6. Cebelitarık
  7. Hürmüz Boğazı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya'daki cinayet davası
    1. Antalya'daki cinayet davası
    2. Oksijen tüpü patladı ambulans yandı
    3. Valilik karşısındaki meydan ‘Kadeş..
    4. Bitlis'te uyuşturucu operasyonu
    5. Didim’de üreticiler iyi tarım..
    6. Otogardaki otoparkların tahliyesine..
    7. "Fener Ol" talihlileri otomobillerini..
    8. Irak'ın Musul kentinde 'ortak güç' kurul
    9. 11. Büyükelçiler Konferansı
    10. Malatya’da 12 saatte 3 silahlı saldırı
    11. Levent Şahin: “Buraya iki kupa ile..
    12. HES inşaatında iskele çöktü: 4 yaralı
    13. GÜNCELLEME - Sinop'ta orman yangını
    14. MYK sonrası 'Kaz Dağları' ile ilgili..
    15. Baykar "uçan araba" için Ar-Ge..
    16. Borsa günü artışla tamamladı
    17. MYK sonrası Ömer Çelik'ten 'operasyon'..
    18. Mehmet Altıparmak: "Kazanarak lige ve..
    19. Çiçekçiye sokak ortasında meydan..
    20. Amerika'da borsa endeksleri toparlanma..
    21. Altının kilogramı arttı
    22. Çelik:"Bir partinin siyasi etikle..
    23. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih..
    24. Pamuk tarlasında 500 kök kenevir..
    25. Rusya'dan ABD'ye "ekonomik terörizm"..
    26. Irak'ta Ezidilere yönelik saldırıda..
    27. Bakan Koca 11. Büyükelçiler..
    28. Alt geçit trafiğe açıldı
    29. Bursa Valiliği’nin yeni logosu belli..
    30. Çelik: "(Kaz dağlarında altın arama)..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak