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Dünya İran’dan ABD’ye anlaşma cevabı! Belirsizlik sürüyor
Dünya

İran’dan ABD’ye anlaşma cevabı! Belirsizlik sürüyor

Yeniakit Publisher
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İran’dan ABD’ye anlaşma cevabı! Belirsizlik sürüyor

İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın anlaşma sürecine ilişkin açıklamalarına karşı temkinli bir mesaj verdi. Tahran yönetimi, Washington’dan gelen “anlaşma onay aşamasında” iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, sürecin henüz nihai sonuca ulaşmadığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yürütülen diplomatik temaslarda belirli bir ilerleme sağlandığını ancak bunun nihai anlaşma anlamına gelmediğini söyledi. Bekayi, görüşmelerde ortaya çıkan metnin büyük bölümünün tamamlandığını ifade ederken, anlaşmanın kesinleştiği yönündeki yorumların doğru olmadığını vurguladı.

Bekayi, İran’ın şu ana kadar anlaşma konusunda nihai bir karar vermediğini belirterek, kamuoyuna yansıyan başlıkların kesinleşmiş hükümler gibi sunulmasının yanıltıcı olduğunu ifade etti.

İran devlet televizyonuna göre, Bekayi, Katar ve Pakistan'ın ABD ile diplomatik süreçte aktif rol oynadığını belirtti.

Müzakerelerde ortaya çıkan anlaşma metninin çoğunun tamamlandığını ancak ABD'nin sürekli tutumunu değiştirmesi nedeniyle sonuçlanmadığını ifade eden Bekayi, Trump'ın iddiasının aksine, "Şu ana kadar İran, anlaşma konusunda nihai bir sonuca ulaşmadı." dedi.

Bekayi, "Anlaşma hakkında (ABD Başkanı Trump tarafından) ortaya atılan hususlar spekülasyondan ibarettir ve henüz kesinleşmemiş bir konudur." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, anlaşmanın İran tarafından "onaylanma" aşamasına geldiğini iddia ederek, bugün yapılması planlanan saldırıları iptal ettiğini söylemişti.

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