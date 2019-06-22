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İran'dan ABD'ye açık tehdit! "Sert şekilde cevap vereceğiz"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “ABD’den gelecek herhangi bir tehdit ya da saldırgan tutuma sert şekilde cevap vereceğiz” dedi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 13:16
İran'dan ABD'ye açık tehdit! "Sert şekilde cevap vereceğiz"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD’den gelecek herhangi bir tehdit ya da saldırgan tutuma karşı hazır olduklarını söyledi. 

"Sert şekilde cevap vereceğiz"

İran’ın haber ajansı Tesnim’de yer alan haberde, Musevi’nin İsfahan’da bir gazeteci ile yaptığı röportajda “Ne kararı alırlarsa alsınlar İran, sınırlarının hiçbir şekilde ihlal edilmesine izin vermeyecek. ABD’den gelecek herhangi bir tehdit ya da saldırgan tutuma sert şekilde cevap vereceğiz. Ülkenin bütünlüğüne zarar verecek her tehdite karşı hazırız” ifadelerini kullandığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 13:16
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