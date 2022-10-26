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Dünya İran’daki saldırıyı üstlendiler
Dünya

İran’daki saldırıyı üstlendiler

İran’ın Şiraz kentinde en az 15 kişinin öldüğü silahlı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 23:17:00 -
İran’daki saldırıyı üstlendiler

İran’ın Fars eyaletine bağlı Şiraz kentinde en az 15 kişinin öldüğü silahlı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi.

DAEŞ’in saldırı plan detaylarının yer aldığı açıklama örgütün sözde haber ajansı tarafından yayımlandı.

Açıklamada Şiraz’daki Şah Çerağ Türbesi’ndeki saldırının DAEŞ unsurları tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

İran resmi ajansı IRNA, gün içinde, Fars eyaletinin yönetim merkezi Şiraz kentinde silahlı saldırı düzenlendiğini bildirmişti. Fars Eyaleti Vali Yardımcısı İsmail Muhibipur da Şah Çerağ Türbesi’ne yönelik saldırıda en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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