İran'daki saldırıları onlar üstlendi

İran’ın İsfahan kentindeki bir mühimmat üretim tesisine silahlı drone'larla saldırı düzenlendi.

Olay, Tahran yönetiminin bir yanda Batı’nın itirazlarına rağmen nükleer programını ilerlettiği, öte tarafta Rusya’ya Ukrayna’da kullanması için kamikaze drone'lar sağladığı bir ortamda yaşandı.

2 DRONE DÜŞÜRÜLDÜ, 3'ÜNCÜSÜ VURDU

Saldırıya uğrayan tesisin Savunma Bakanlığı’na ait olduğunu açıklayan Tahran, bomba taşıyan drone'lardan ikisinin hava savunma sistemlerince önlendiğini, üçüncüsünün hedefini bulduğunu bildirdi.

Açıklamada, patlamayla 'hafif' hasar oluştuğu, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Saldırıda hangi örgütün veya ülkenin parmağı olduğu tartışılırken İsrail basınından itiraf gibi bir Haber geldi.

Ülkenin önce gelen gazetelerinden The Times of Israel, 'Mossad, İsrail'in kendi çıkarları için İran savunma tesisini vurdu' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

New York Times'ın üst düzey ABD istihbarat yetkililerine atıfta bulunan haberine dayandırılan bilgilere göre, söz konusu saldırıyı İsrail'in gizli servisi Mossad organize etti.