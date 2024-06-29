  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk sonuçlara göre Pezeşkiyan yarışı önde götürüyor
Dünya

İran'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk sonuçlara göre Pezeşkiyan yarışı önde götürüyor

Yeniakit Publisher
2024-06-29 07:02:00 - 2024-06-29 07:03:01
İran'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk sonuçlara göre Pezeşkiyan yarışı önde götürüyor

İran'da 14'üncü Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde Mesud Pezeşkiyan, 5 milyon 354 oyla yarışı önde götürürken onu 4 milyon 875 bin 269 oyla Said Celili takip ediyor.

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi'ne göre, şu ana kadar 12 milyon 58 bin 843 oy sayıldı.

Oy dağılımına bakıldığında Pezeşkiyan 5 milyon 354 oyla yarışı ilk sırada götürürken onu 4 milyon 875 bin 269 oyla Celili takip ediyor.

Muhammed Bakır Kalibaf 1 milyon 620 bin 628 oyla üçüncü, Mustafa Purmuhammedi 95 bin 172 oyla dördüncü sırada yer alıyor.

Adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor.

İlk turda yüzde 50+1'in üzerine çıkan aday olmaması halinde en fazla oyu alan 2 aday ikinci tura kalacak ve 5 Temmuz'da yapılacak ikinci turda kazanan isim ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

28 Haziran 2024: Günün Âyet ve Hadisi
28 Haziran 2024: Günün Âyet ve Hadisi

İSLAM

28 Haziran 2024: Günün Âyet ve Hadisi

İran'da oy verme işlemi başladı
İran'da oy verme işlemi başladı

Dünya

İran'da oy verme işlemi başladı

İran'da cumhurbaşkanı seçimi için oy verme süresi yine uzatıldı
İran'da cumhurbaşkanı seçimi için oy verme süresi yine uzatıldı

Dünya

İran'da cumhurbaşkanı seçimi için oy verme süresi yine uzatıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23