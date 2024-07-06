İran'daki cumhurbaşkanı seçiminde reformist Pezeşkiyan önde

İran'da 14'üncü dönem cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda oy sayım işlemleri devam ederken, ilk sonuçlara göre, reformist Tebriz Milletvekili Mesud Pezeşkiyan yarışı önde götürüyor.

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, şu ana kadar 2 milyon 547 bin 381 oyun sayıldığını açıkladı.

Buna göre, Pezeşkiyan 1 milyon 263 bin 874, muhafazakar aday Said Celili ise 1 milyon 244 bin 640 oy aldı.

Kaynak: AA

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