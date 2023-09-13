İran'daki askeri hareketlilik bölgeyi karıştırdı

İran'daki bazı medya kuruluşları, sınıra askeri sevkiyata dair görüntüler paylaşmış, söz konusu sevkiyatın kuzeybatıda Azerbaycan ve Ermenistan'ın bulunduğu bölgeye yapıldığını iddia etmişti.

İran ordusunun Azerbaycan ve Ermenistan sınırına askeri sevkiyat yaptığına yönelik haberler bölgede derin yankı uyandırdı.

İRAN VE IKBY'DEN AÇIKLAMALAR GELDİ

İran'ın Bakü Büyükelçiliği, İran basınındaki "askeri sevkiyat" iddialarını yalanladı.

İran'ın Bakü Büyükelçiliğinin internet sitesinde konuya ilişkin açıklama yayımlandı. Açıklamada, "İran Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkenin kuzeybatı sınır bölgesine (Azerbaycan-Ermenistan) askeri sevkiyat yapıldığına dair görüntüler mükerrer ve uydurmadır. Bakü Büyükelçiliği, söz konusu bölgeye sevkiyatı kesinlikle yalanlamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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İRAN BASININA GÖRE ORDU KUZEYBATI SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT YAPIYOR

Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırının bulunduğu bölgeye yapılan askeri sevkiyata ilişkin görüntü yayımladı. Görüntüde tank ve uzun menzilli topların bölgeye sevk edildiği görülüyor.

Haberde, Bağdat ile Tahran arasındaki İran muhalifi örgütlerin silahsızlandırılması anlaşmasının nihai tarihi olan 19 Eylül arifesinde Irak sınırlarına askeri teçhizat sevk edildiği aktarıldı.

IKBY BAŞKANI BARZANİ: İRAN'DAN BÖLGEMİZE YAPILACAK SALDIRILARIN GEREKÇESİ YOK

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil'de yaptığı basın açıklamasında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Barzani, "Irak'ın bir parçası olan biz Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi olarak Bağdat ve Tahran arasında İran muhalifi parti ve grupların silahsızlandırılması için varılan anlaşmaya bağlıyız. Bölgemizin hiçbir komşu ülkeye tehdit kaynağı olmasını istemiyoruz. İran'dan buraya yapılacak saldırıların gerekçesi yok." dedi.

İRAN, IRAK'TAKİ MUHALİFLERİN SİLAHSIZLANDIRILMASI TALEBİNİ YİNELEDİ

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Abdullahiyan, resmi temasları kapsamında Tahran'a giden Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin'le ortak basın toplantısı düzenledi.

Abdullahiyan, "Sayın (Fuad) Hüseyin, terörist grupların yerlerinden çıkarılması ve silahsızlandırma çabalarına ilişkin bilgi verdi. Irak, gelecek günlerde güvenlik anlaşmasının maddelerini tam olarak uygulayacaktır." dedi.

Teröristlere fırsat vermenin İran, Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) güvenliğine zarar vereceğini dile getiren Abdullahiyan, "Bu siyah leke, mevcut güvenlik anlaşması çerçevesinde Irak ve İran ilişkilerinden silinmelidir." ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, ikili konular dışında bölge ve uluslararası konuların da ele alındığını vurguladı.

"TEHDİT ARAÇLARINDAN VAZGEÇMELİYİZ"

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ise konuşmasında, terörist grupların iki ülke sınırlarından temizlenmesi konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Hüseyin, "İran sınırına yakın terörist grupların silahsızlandırılması ve kamplara gönderilmesi hedefi doğrultusunda çabalıyoruz." diye konuştu.

Bağdat yönetimi ve IKBY'nin konuya ilişkin işbirliği yaptıklarını dile getiren Hüseyin, ortaya çıkacak sorunların müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Hüseyin, "Tehdit araçlarından vaz geçmeli, diyalog ve müzakereye devam etmeliyiz. Anlaşmaya bağlı olduğumuzu ilan ettiğimiz bu durumda beklentimiz, iki ülke arasında şiddet dilinin olmamasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İran, Irak ile imzaladığı güvenlik anlaşması uyarınca Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren İran muhalifi örgütlerin 19 Eylül'e kadar Bağdat yönetimi tarafından silahsızlandırılmasını istiyor.

Tahran, söz konusu anlaşmanın uygulanmaması durumunda müdahale sinyalleri vermiş, bugün, İran medyasında yer alan görüntülere göre, Irak sınırına silah sevkiyatı yapıldığı öne sürülmüştü.