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Dünya İran'da türbeye kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

İran'da türbeye kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İran’ın Şiraz kentinde bulunan Şah Çerağ Türbesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 19:42:00 -
İran'da türbeye kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İran’ın Şiraz kentinde bulunan Şah Çerağ Türbesi’ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 2’si çocuk 15 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralandı.

Yerel saatle 17.45'te araçla türbeye gelen 3 saldırganın türbedekilere rastgele ateş açtığı belirtilerek, saldırganlardan 2’sinin güvenlik güçleri tarafından yakalandığı aktarıldı.

Olay yerinden kaçan diğer saldırgan için ise arama çalışması başlatıldığı ifade edildi. İran basını saldırganların, radikal töröristler olduğunu belirtti.

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