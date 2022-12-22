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Dünya İran'da tecavüz ve silahlı gasptan suçlu bulunan 3 kişi idam edildi
Dünya

İran'da tecavüz ve silahlı gasptan suçlu bulunan 3 kişi idam edildi

İran'da silahlı gasp ve tecavüz suçlarından yargılanarak idam cezasına çarptırılan 3 kişinin cezası infaz edildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 11:40:00 -
İran'da tecavüz ve silahlı gasptan suçlu bulunan 3 kişi idam edildi

 İran'da silahlı gasp ve tecavüz suçlarından yargılanarak idam cezasına çarptırılan 3 kişinin cezası infaz edildi.

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı, kimlikleri paylaşılmayan 3 mahkumun, Fars eyaletinin yönetim merkezi Şiraz kentindeki Adilabad Cezaevi'nde sabah saatlerinde asılarak idam edildiğini aktardı.

Söz konusu mahkumların, Ekim 2021'de Şiraz'da çok sayıda kadına saldırı ve tecavüz eylemi ile silahlı gasp suçlarından tutuklandığı ve yargılandıkları mahkeme tarafından temmuzda idam cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Kararın Yüksek Mahkeme tarafından onaylanmasının ardından infazın gerçekleştirildiği kaydedildi.

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